Nach tiefem Fall von Prinz Andrew: Ex Sarah Ferguson arbeitet bereits an Comeback

Für Prinz Andrew gibt es wohl kein Zurück mehr: Der jüngere Bruder von König Charles hat nach dem Jeffrey-Epstein-Skandal alle Titel und sein Wohnhaus verloren. Auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson bekam bittere Konsequenzen zu spüren. Doch kann sie das Ruder noch einmal herumreißen?

Mitgehangen, mitgefangen: So könnte man die aktuelle Situation von Sarah Ferguson (66) beschreiben. Die Britin war von 1986 bis 1996 mit Prinz Andrew (65) verheiratet und bekam mit diesem die Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35). Auch wenn das Paar seit fast 30 Jahren getrennte Wege geht, hatte der Jeffrey-Epstein-(†66)-Skandal, der Andrew seine königlichen Titel kostete, für Ferguson ebenfalls bittere Konsequenzen. Nun wird bekannt, wie die 66-Jährige ihr Image wieder aufpolieren will.

Sarah Ferguson: Marketingexperten sollen Ruf von Prinz-Andrew-Ex retten

Wie unter anderem berichtet, soll Sarah Ferguson mit einem teuren Markenrettungsteam in Austausch getreten sein. Da die 66-Jährige ebenfalls mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein(†) freundschaftlich verbunden war, hat sie zahlreiche Schirmherrschaften sowie ihren Job bei einer beliebten britischen Daytime-Show verloren. Das Markenrettungsteam soll nun Schadensbegrenzung betreiben.

Sarah Ferguson soll den Experten den Auftrag erteilt haben, sie zu einer führenden Stimme in der "Welt weiblicher Positivität" zu machen. Als Mutter und Philanthropin möchte sich die Britin ein neues Image aufbauen – und die Schmach dieses Skandals weit hinter sich lassen. Und wie "The Sun" erklärt, stehen ihre Töchter Beatrice und Eugenie wohl fest hinter ihr und diesem Vorhaben.

Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie sind die Töchter von Sarah Ferguson und Prinz Andrew. Angeblich unterstützen sie ihre Mutter nach dem großen Skandal. © imago/starface

Sarah Ferguson: "Schon immer eine fleißige Arbeiterin"

Eine Quelle aus royalen Kreisen hält die Pläne von Sarah Ferguson für umsetzbar. Immerhin hatte sich die ehemalige Herzogin nach ihrer Scheidung bereits mit Werbedeals und Büchern ein eigenes Standbein geschaffen: "Sarah war schon immer eine fleißige Arbeiterin und findet immer Wege, Geld zu verdienen und sich aus einer schwierigen Lage zu befreien."

Die Quelle erklärt weiter: "Sie hat einen teuren Geschmack und hohe Ausgaben, hat aber immer einen Weg gefunden, über die Runden zu kommen." Die Situation sei für "Fergie", wie sie in den Medien oft genannt wurde, nicht vollkommen ausweglos: "Anrufe von Marken bleiben derzeit vielleicht unbeantwortet, aber sie ist immer noch Sarah Ferguson und nach wie vor ein großer Name."