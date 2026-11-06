Meghans Vater: Thomas Markle vom FBI festgenommen

Schwere Vorwürfe gegen Thomas Markle: Der Vater von Herzogin Meghan soll in Florida vom FBI festgenommen worden sein. Britische Medien berichten über brisante Funde und laufende Ermittlungen. Was über den Fall bislang bekannt ist.

Britische Medien berichten, dass gegen Thomas Markle (82) wegen des mutmaßlichen Besitzes von Darstellungen sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt wird. Eine offizielle Bestätigung der US-Behörden steht bislang aus. Nach Informationen der britischen "Daily Mail" sollen FBI-Beamte Thomas Markle in einer Seniorenresidenz in Lakeland im US-Bundesstaat Florida festgenommen haben. Auch "The Sun" berichtet über den mutmaßlichen Zugriff. Der 82-Jährige soll zuletzt in einer Einrichtung mit Demenzbetreuung gelebt haben.

Verdächtige Dateien auf elektronischen Geräten entdeckt

Auslöser der Ermittlungen sollen Funde auf den Philippinen gewesen sein. Thomas Markle Jr. (60), der Halbbruder von Herzogin Meghan, will nach eigenen Angaben bei den persönlichen Gegenständen seines Vaters verdächtiges Material entdeckt und den Behörden übergeben haben. Der philippinische Innenminister Jonvic Remulla sprach von rund 7500 Fotos und einem Video mit mutmaßlichen Missbrauchsdarstellungen.

Die Ermittler prüfen allerdings noch, wem die Geräte gehörten und wer für die Inhalte verantwortlich ist. Auch in Mexiko wurden Ermittlungen aufgenommen. Bei der Durchsuchung eines Lagerraums in Rosarito sollen unter anderem Computer, USB-Sticks, Videokassetten und Magazine sichergestellt worden sein.

Thomas Markle weist Anschuldigungen zurück

Thomas Markle hatte die Vorwürfe bereits Ende Oktober gegenüber der "Daily Mail" entschieden zurückgewiesen. Er bezeichnete sie als Lügen und bestritt sexuelle Kontakte zu Minderjährigen. Sex gegen Bezahlung auf den Philippinen räumte er ein, betonte jedoch, dass es sich ausschließlich um erwachsene Frauen gehandelt habe. Auch sein Sohn Thomas Markle Jr. ist inzwischen Gegenstand von Ermittlungen auf den Philippinen. Er wird derzeit allerdings nicht als Beschuldigter geführt.