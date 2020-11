Lady Dianas Bruder drückt Harry und Meghan sein Mitgefühl aus

Earl Spencer, der Bruder von Lady Diana, ist von Harry und Meghans Verlust tief ergriffen. Er wünscht dem Paar Kraft.

Die Fehlgeburt von Herzogin Meghan (39), die sie am Mittwoch in einem hat, bewegt Royal-Fans zutiefst. Auch Earl Spencer (56), der jüngere Bruder von Lady Diana (1961-1997), zeigt sich von dem Schicksalsschlag ergriffen. drückt er seinem Neffen Prinz Harry (36) und dessen Ehefrau Meghan sein Mitgefühl aus.

"Ich kann mir nicht vorstellen, wie qualvoll es ist, wenn ein Paar auf diese Weise ein Kind verliert", sagt der 56-Jährige. Es stimme ihn "sehr, sehr traurig", all seine Gedanken seien in dieser schweren Zeit bei der kleinen Familie in ihrer neuen Heimat Kalifornien.

Von dem britischen Königshaus gibt es bislang kein offizielles Statement. Ein , dass es sich um eine "zutiefst persönliche Angelegenheit" handle.