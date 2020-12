Kaiserenkel Karl von Habsburg: Neue Liebe nach heimlicher Scheidung

Karl von Habsburg, der Enkel des letzten österreichischen Kaisers, hat sich heimlich scheiden lassen. Er ist auch schon wieder frisch verliebt. Wer ist die neue Frau an der Seite des Kaiserenkels?

Von seiner Frau Francesca lebte Karl von Habsburg bereits seit mehreren Jahren getrennt. Aber erst jetzt bestätigt der Enkel des letzten österreichischen Kaisers Karl I., dass er von seiner Ex geschieden und wieder frisch verliebt ist.

Scheidung bei Karl von Habsburg: "Wir haben das nie öffentlich gemacht"

Gegenüber der " " erklärte Karl von Habsburg: "Ja, seit alle unserer drei Kinder die Volljährigkeit erlangt haben, sind Francesca und ich geschieden. Wir haben das bislang noch nie öffentlich bekannt gemacht." Bis zur Trennung habe das Paar versucht, die Beziehung zu retten.

Auf der Hochzeit ihrer Tochter Eleonore von Habsburg (Mitte) sind Karl von Habsburg und seine Ex-Frau Francesca (rechts) gemeinsam erschienen. © BrauerPhotos / L.Castel

Die Scheidung könnte also bereits seit 2017 durch sein, denn die jüngste Tochter des Ex-Paares ist mittlerweile 21 Jahre alt. Mit Francesca hat Karl von Habsburg drei gemeinsame Kinder.

Karl von Habsburg ist neu verliebt: Wer ist die Frau an seiner Seite?

In der Portugiesin Christian Reid hat der 59-Jährige jetzt eine neue Liebe gefunden. "Sie ist eine liebevolle Beraterin, manchmal auch wertvolle Kritikerin und immer für mich da, also eine Partnerin im besten Sinne des Wortes. Kurz, sie ist eine unglaubliche Bereicherung für mein Leben und ich bin glücklich, sie an meiner Seite zu haben", sagt er über seine Freundin.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, ist Christian Reid eine Top-Unternehmerin, die aus einer der größten Portweinfamilien Portugals stammt. Wie lange die beiden bereits ein Paar sind, ist allerdings nicht bekannt.