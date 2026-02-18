Herzogin Meghan zeigt Gesicht von Tochter Lilibet: Kritiker sind entsetzt über "Heuchelei"

Zum Valentinstag teilte Herzogin Meghan ein niedliches Familienfoto von Ehemann Harry und der gemeinsamen Tochter Lilibet. Doch die Aufnahme sorgt für Empörung. Was genau wirft man dem Herzog und der Herzogin von Sussex vor?

Das hatte sich Herzogin Meghan (44) vermutlich anders vorgestellt: Zum Valentinstag gewährte sie einen ungewöhnlich privaten Einblick in ihr Familienglück. Sie teilte eine Aufnahme von Ehemann Prinz Harry (43) und der gemeinsamen Tochter Lilibet (4). Zum ersten Mal bekam die Öffentlichkeit das Gesicht der kleinen Prinzessin zu sehen. Doch nicht alle freuen sich über diesen Beitrag – und manche werfen dem Royal-Paar sogar "Heuchelei" vor.

Herzogin Meghan: Rührende Zeilen zum Valentinstag

Eigentlich sollte es eine Liebeserklärung an ihre Familie sein. Herzogin Meghan postete auf ihrem Instagram-Kanal ein Foto, das Prinz Harry mit Lilibet auf dem Arm zeigt. Die Vierjährige hält dabei einen Bund roter Luftballons in der Hand. Dazu schreibt Meghan: "Diese beiden + Archie = meine ewigen Valentinstagsgeschenke."

Wie auch unter früheren Beiträgen hat die Herzogin von Sussex die Kommentarfunktion deaktiviert. Doch das hält eingefleischte Kritiker nicht davon ab, ihren Unmut im Netz kundzutun.

Bittere Kritik für Harry und Meghan: "Heuchlerische Lügner"

Wie der britische berichtet, setzten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan seit Jahren für den Kampf gegen Cybermobbing ein. Im April 2025 enthüllten sie unter anderem das "Lost Screen Memorial" in New York City: eine Kunstinstallation, die jungen Opfern von Internet-Gewalt gedenken soll. Auch auf eine Kampagne in Großbritannien, die sich für höhere Datensicherheit von Kindern im Netz einsetzte, reagierte das Paar mit einem unterstützenden Statement auf der eigenen Homepage. Zudem klagten die beiden schon öfter über mangelnde Privatsphäre.

Herzogin Meghan und Prinz Harry setzen sich für die Sicherheit von Kindern im Netz ein. Daher ernten sie gerade viel Kritik für das Foto ihrer Tochter. © imago/Zuma Press

Aus genau diesen Gründen werfen ihnen Kritiker nun "Heuchelei" vor. Ein Nutzer schreibt auf Social Media: "Das hat ja nicht lange gedauert, oder? Jetzt werden die Gesichter der Kinder gezeigt. Nachdem Prinz Harry und Meghan Markle sich immer wieder darüber beschwert hatten, dass sie die königliche Familie verlassen wollten, um Privatsphäre zu haben und ihren Kindern Freiheit zu geben, belasten sie sie nun mit Prinzen- und Prinzessinnentiteln, obwohl sie in Amerika leben."

Ein anderer kommentiert: "Harry hat gerade noch so getan, als würde er über die Gefahren von sozialen Medien und Kindern weinen, und einen Tag später posten sie das hier! Das beweist nur, was für heuchlerische Lügner sie sind." Ein weiterer äußert eine fiese Theorie über Prinz Archie: "Wie kommt es, dass sie im Laufe der Monate nur noch ein Kind haben, ein Mädchen? Ich dachte, sie hätten auch einen Jungen. Ist er nicht fotogen genug?" Es bleibt abzuwarten, ob der Herzog und die Herzogin von Sussex sich zu der großen Kritik äußern werden.