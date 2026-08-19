Harry war bei Charles – jetzt folgt die Rückkehr mit Meghan nach England

Am 10. Juli traf Prinz Harry seinen Vater, König Charles, auf dessen Landsitz Highgrove in Gloucestershire. Nun sorgt eine überraschende Nachricht für Aufsehen: Der abtrünnige Royal will offenbar gemeinsam mit Ehefrau Meghan und den beiden Kindern nach England zurückkehren. In den USA hat sich der erhoffte große Erfolg für die Sussexes bislang nicht eingestellt.

Meghan und Harry entschieden sich 2020 für den Megxit. Jetzt wollen sie zurück nach Großbritannien.

Sechs Jahre nach ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus planen Prinz Harry und Meghan Markle offenbar eine überraschende Rückkehr nach England. Wie die britische "The Sun" berichtet, wollen die Sussexes mit ihren beiden Kindern Archie (7) und Lilibet (5) für längere Zeit nach Großbritannien ziehen. Die Familie soll bereits Ende August auf die Insel kommen. Charles soll erst vor wenigen Tagen davon erfahren haben.

Harry und Meghan planen längeren Aufenthalt in England

Die Kinder sollen im September sogar eine britische Schule besuchen. Auch das US-Magazin "People" berichtet unter Berufung auf eigene Informationen, dass die Familie für einen längeren Zeitraum nach Großbritannien zieht. Gleichzeitig wollen Harry und Meghan ihr Haus im kalifornischen Montecito behalten. Auch ihre Immobilie in Portugal soll bestehen bleiben.

Der genaue Standort des neuen britischen Zuhauses wird aus Sicherheits- und Privatsphäregründen geheim gehalten. Als mögliche Regionen werden unter anderem die Cotswolds und Windsor genannt.

Neue Nähe zu König Charles

Die Heimkehr kommt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt. In den vergangenen Monaten hatte sich das Verhältnis zwischen Harry und seinem Vater König Charles III. offenbar wieder etwas angenähert.

Im Juli kam es zu einem privaten Familientreffen. Harry, Meghan und die Kinder sollen dabei auch König Charles getroffen haben. Für Archie und Lilibet war es ein besonders bedeutender Moment: Sie hatten ihren Großvater seit längerer Zeit nicht mehr gesehen. Über eine England-Rückkehr sei aber noch nicht gesprochen worden.

"The Sun" berichtet, Charles sei erst am vergangenen Sonntag über die neuen Pläne von Meghan und Harry informiert worden. Eine vollständige Rückkehr in die Reihen der arbeitenden Royals ist damit allerdings nicht verbunden. Harry und Meghan bleiben finanziell unabhängig und sollen keine offiziellen Aufgaben als arbeitende Mitglieder des Königshauses übernehmen.

Harry will wieder stärker in seiner Heimat präsent sein

Für Harry könnte die Rückkehr auch beruflich eine größere Rolle spielen. Der 41-Jährige engagiert sich weiterhin für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und insbesondere für die von ihm gegründeten Invictus Games.

Bereits vor wenigen Tagen hatte "The Sun" berichtet, Harry wolle künftig deutlich häufiger nach Großbritannien reisen. Demnach plane er, alle paar Monate in seine Heimat zu kommen. Ein Vertrauter erklärte der Zeitung, Harry wolle "more of a foothold here" – also wieder stärker in Großbritannien Fuß fassen.

Sicherheitsfrage bleibt ein Problem

Ein großes Thema bleibt allerdings Harrys Sicherheit. Der Prinz kämpft seit Jahren darum, bei Aufenthalten in Großbritannien einen angemessenen Polizeischutz zu erhalten. Nachdem ihm der automatische Schutz nach seinem Rückzug als arbeitender Royal entzogen worden war, führte der Streit darüber sogar vor Gericht.

Auch bei der nun geplanten Rückkehr stellt sich deshalb die Frage, wie Harry, Meghan und ihre Kinder geschützt werden sollen. "The Sun" zufolge ist noch nicht abschließend geklärt, wer für die Sicherheitskosten aufkommt.

Megxit: Sechs Jahre später geht's doch wieder nach England

Die geplante Rückkehr wäre eine bemerkenswerte Wende. 2020 hatten Harry und Meghan ihre royalen Pflichten aufgegeben und Großbritannien verlassen. In den folgenden Jahren sorgten Interviews, die Netflix-Dokumentation und Harrys Memoiren "Spare" immer wieder für neue Spannungen mit Teilen der Königsfamilie.