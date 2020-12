Harry und Meghan: Rückkehr geplant - was sagt die Queen?

Seit dem 1. April 2020 ist der Megxit, also der Rückzug von Harry und Meghan als Senior-Royals, vollzogen. Am 31. März 2021 endet die zwölfmonatige Überprüfungsphase des Palastes und Harry und Meghan sollen ihre Schirmherrschaften endgültig abgeben. Doch das wollen sie offenbar gar nicht. Ein Gespräch mit der Queen steht an.

28. Dezember 2020 - 13:53 Uhr | (rto/spot)

Meghan und Harry wollen noch ein Jahr dranhängen. © Landmark Media/ImageCollect

Seit dem "Megxit" am 1. April 2020 vertreten Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) die britische Krone nicht mehr offiziell. Doch die Schirmherrschaften und die wohltätige Arbeit, die sie während ihrer Zeit als Senior-Royals übertragen bekommen haben, dürfen sie noch bis zum 31. März 2021 weiterführen. Danach soll auch damit Schluss sein. Gehe es jedoch nach Harry und Meghan, würden sie ihre Arbeit offenbar gern weiterführen - und zwar ein ganzes Jahr lang. Wie reagiert die Queen auf die neuen Bitten von Meghan und Harry? Wie , werde es im Januar ein - wahrscheinlich online abgehaltenes - Meeting der britischen Royals geben, in dem Harry und Meghan darum bitten werden, den zuvor geschlossenen Deal um ein Jahr zu verlängern. Weiter soll Harry auch darauf hoffen, dass er seine militärischen Ehrenämter zurückbekommt, die er durch den "Megxit" verloren hat. Rückkehr nach England: Harry und Meghan müssen mit der Queen sprechen Es heißt zudem, Harry plant zum Geburtstag seiner Großmutter im April nach England zurückzukehren - auch Meghan wird erwartet. Was wird die Queen sagen? Royales Meeting: Netflix-Deal soll Hauptthema sein Doch diese Themen scheinen nicht im Mittelpunkt des Meetings zu stehen. Wie die "Sun" berichtet, soll es hauptsächlich um den Multimillionen-Dollar-Deal gehen, den Harry und Meghan mit dem Streamingdienst Netflix geschlossen haben. Demnach will Queen Elizabeth II. (94) sichergehen, dass die "Werte der königlichen Familie" dabei eingehalten werden. Harry und Meghan sollen unter anderem exklusive Dokumentationen, Spielfilme und Inhalte für das Kinderprogramm von Netflix produzieren. Man wolle sich vor allem darauf konzentrieren, informative Formate zu erschaffen, die auch Hoffnung geben sollen, hieß es in einem Statement des Paares nach Bekanntwerden des Deals. erhalten die beiden dafür bis zu 150 Millionen US-Dollar.