Harry und Meghan: Intimes Thanksgiving-Fest mit Mutter Doria Ragland

Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) haben ihr erstes Thanksgiving-Fest in den USA gefeiert. Ihr angeblich einziger Gast: Meghans Mutter Doria Ragland (64), die aus Los Angeles angereist sein soll, um den 26. November gemeinsam mit dem Paar und Sohn Archie (1) in Santa Barbara zu verbringen. Seit März dieses Jahres ist die Stadt im US-Bundesstaat Kalifornien die neue Heimat der kleinen Familie.

"Sie sind sehr glücklich", . Sohn Archie "wächst und gedeiht schnell" und das Paar verbringe mit ihm "viele Stunden an der frischen Luft". Ob dies auch am gestrigen Thanksgiving-Fest auf dem Plan stand, ist nicht bekannt. Stattdessen will Omid Scobie, der Autor von erfahren haben, dass Meghan geplant habe, ein "traditionelles Abendessen mit frischem Gemüse direkt aus dem eigenen Garten" auf den Tisch zu bringen.

Harry und Meghan verarbeiten Fehlgeburt

Am Mittwoch (25. November) hatte sich Meghan zuletzt persönlich zu Wort gemeldet. , die sie im Juli dieses Jahres erlitten habe. Die Schwangerschaft hatte das Paar zuvor geheim gehalten. Für die 39-Jährige sei es jedoch ein Anliegen, offen über den Verlust und die damit verbundenen Gefühle zu sprechen. Sie forderte die Leser ihres Essays auf, sich an Thanksgiving die Zeit zu nehmen, um Familie und Freunde zu fragen: "Geht es euch gut?"

Thanksgiving-Grüße via Instagram

Im vergangenen Jahr verbrachten Harry und Meghan das Thanksgiving-Fest mit ihrem damals sechs Monate alten Sohn Archie in Kanada. Das Paar gönnte sich dort eine Auszeit, ehe es im Januar 2020 bekannt gab, künftig von seinen Pflichten als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie zurücktreten zu wollen. Auf ihrem Instagram-Account, der zeitgleich mit dem Rücktritt stillgelegt wurde, .