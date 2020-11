Fürstin Charlene postet süßes Foto von Jacques und Gabriella

Fürstin Charlene von Monaco veröffentlichte ein neues Foto ihrer festlich gekleideten und eng umschlungenen Kinder Jacques und Gabriella.

Fürstin Charlène von Monaco (42) veröffentlichte ein neues Foto von ihren Kindern, den Zwillingen Jacques (5) und Gabriella (5), . Darauf sind die beiden festlich gekleidet zu sehen. Er trägt einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd, sie ein cremefarbenes Spitzenkleidchen mit Plüschelement und einen weinroten Haarreif.

Das Bezaubernde an dem Bild ist aber nicht etwa das elegante Styling der Mini-Royals, sondern die Pose. Denn er hält seine Schwester ganz fest im Arm und blickt dabei in die Kamera. Sie lässt es sich gefallen und kuschelt sich an ihn. Die stolze Mama kommentiert das Foto mit einem roten Herz.

Die Zwillinge sind die Kinder von Fürst Albert II. (62) und seiner Frau (seit 2011), Fürstin Charlène von Monaco. Am 10. Dezember feiern die beiden ihren sechsten Geburtstag.