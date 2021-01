Die Queen trauert um ihre Cousine Mary Colman

Die Queen muss sich von einer Verwandten und Vertrauten verabschieden. Wie britische Medien berichten, ist ihre Cousine Mary Colman im Alter von 88 Jahren verstorben.

Die Queen bei einem Auftritt im Jahr 2019 in London.

Queen Elizabeth II. (94) ist in Trauer: ihre Cousine Lady Mary Colman ist tot. Laut der britischen soll sie bereits am 2. Januar im Alter von 88 Jahre in Norfolk gestorben sein. Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht. Sie hinterlässt ihren Ehemann Sir Timothy Colman (91) und fünf Kinder.

Colman war die Tochter von Michael Bowes-Lyon, dem Bruder von Queen Mum (1900 - 2002). Ihre Familie sagte über Lady Mary Colman, sie sei von "allen geliebt worden, die sie trafen". Colman soll engen Kontakt zur Queen gepflegt haben und oft zu Besuch in Sandringham oder Balmoral gewesen sein.

Es ist nicht der erste Abschied in den vergangenen Monaten für die Queen. Anfang November 2020 war bereits ihre Cousine Lady Elizabeth Shakerley mit 79 Jahren gestorben. Kurz danach starb ihre Freundin und Maid of Honour, Lady Moyra Campbell, im Alter von 90 Jahren. Und einen Monat später musste sie sich von einem ihrer geliebten Hunde verabschieden.