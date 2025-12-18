Charles James Spencer-Churchill, der Herzog von Marlborough und Cousin von Lady Diana (†), muss sich aktuell vor Gericht verantworten. Was wird ihm vorgeworfen?

Charles James Spencer-Churchill, ein entfernter Verwandter von Lady Diana (†), muss sich vor Gericht verantworten.

Lady Diana (†36) war als "Prinzessin der Herzen" für ihre Menschlichkeit und ihr Mitgefühl bekannt. Einem Cousin werden diese Attribute aktuell wohl kaum zugeschrieben. Gegen Charles James Spencer-Churchill, Herzog von Marlborough, werden schwere Gewaltvorwürfe erhoben.

Entfernter Cousin von Lady Di wegen Gewalttaten vor Gericht

Charles James Spencer-Churchill soll eine Person mehrfach gewürgt haben. Zu den Taten sei es zwischen November 2022 und Mai 2024 gekommen, wie " " berichtet. Spencer-Churchill – der in der Öffentlichkeit auch unter dem Namen Jamie Blandford bekannt ist – muss sich deshalb am Donnerstag (18. Dezember) vor Gericht verantworten.

Amtsgericht Oxford soll entscheiden

Die gewalttätigen Vorfälle sollen sich im britischen Woodstock in der Grafschaft Oxfordshire zugetragen haben. Wie das britische Blatt "Independent" meldet, beziehe sich Blandfords Anklage auf nicht-tödliche Strangulation. Weitere Infos zur Anklage sind bislang nicht bekannt. "Daily Mail" zufolge sei er am 13. Mai 2024 nach einer polizeilichen Untersuchung festgenommen worden.

Königin Camilla und Charles James Spencer-Churchill, der Herzog von Marlborough, im Juni 2015. © imago/Parsons Media

Wer ist Charles James Spencer-Churchill?

Spencer-Churchill erhielt seinen Titel als Herzog 2014 nach dem Tod seines Vaters John. Wie schon der Name vermuten lässt, ist Charles James Spencer-Churchill verwandt mit Winston Churchill – dem früheren britischen Premierminister.

Verbindung zu Lady Diana

Charles James Spencer-Churchills gehört auch zur Familie von Lady Diana. Die Churchills sind über mehrere Generationen mit den Spencers verschwägert. Der Herzog von Marlborough ist damit ein entfernter Cousin der "Prinzessin der Herzen".