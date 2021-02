Captain Tom Moore: Beileid von der Queen, Boris Johnson und Co.

Nach dem Tod von Captain Tom Moore trauert Großbritannien um einen nationalen Helden. Die Beileidsbekundungen von der Queen bis Boris Johnson.

Nach dem Tod von Captain Tom kondolieren Politiker, Promis und Royals dem weltberühmten Spendensammler. , dass Queen Elizabeth II. (94) der Familie von Captain Sir Tom Moore einen privaten Kondolenzbrief zukommen lassen wird. Weiter hieß es: "Ihre Majestät hat es sehr genossen, Captain Sir Tom und seine Familie letztes Jahr in Windsor zu treffen. Ihre Gedanken und die der königlichen Familie sind bei ihnen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Auch Premierminister Boris Johnson (56) veröffentlichte bereits ein . Darin bezeichnet er Moore als "wahren Helden" und "Leuchtfeuer der Hoffnung für die Welt". Der ehemalige Premierminister des Vereinigten Königreiches, David Cameron (54), schrieb über den Kurznachrichtendienst: "Captain Sir Tom Moore ist eine Inspiration gewesen - er hat ein für viele sehr dunkles Jahr aufgehellt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Der ehemalige CNN-Moderator Piers Morgan (55) nennt Moore einen "großartigen Mann" und "nationalen Helden" und schrieb: "Lasst uns alle sein Mantra in unseren Leben Beachtung schenken: 'Morgen wird ein guter Tag'".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Captain Tom hatte im Jahr 2020 mitten in der Corona-Pandemie mit einem Spendenlauf knapp 40 Millionen Euro zur Corona-Bekämpfung gesammelt. Dafür war er mit seinem Rollator 100 Runden durch seinen Hinterhof gelaufen. Im Juli letzten Jahres adelte die Queen den Weltkriegs-Veteranen dafür mit einem Ritterschlag. Am Dienstag gaben seine Töchter bekannt, dass der 100-Jährige an einer Coronavirus-Infektion gestorben ist.