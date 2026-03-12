Beatrice und Eugenie verzweifelt: Freundschaft mit Prinz Harry würde "Spannungen verschärfen"

Der Skandal um den einstigen Prinzen Andrew traf auch seine Töchter hart: Ob Beatrice und Eugenie nun ausgerechnet im abtrünnigen Prinzen Harry Rückhalt finden? Eine Royal-Expertin erklärt, warum das kein kluger Schachzug wäre.

Andrew Mountbatten-Windsor (66) hat mit seinen Verwicklungen in den Epstein-Skandal royale Geschichte geschrieben – allerdings keine positive. Dem einstigen Prinzen wurden Titel, Wohnhaus und Privilegien entzogen, das britische Königshaus distanziert sich deutlich von ihm. Keine einfache Situation für seine Töchter, die Prinzessinnen Beatrice (37) und Eugenie (35). Angeblich sollen diese nun Trost von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) erhalten. Doch eine Royal-Expertin erklärt, warum sie das eher kritisch sieht.

Unterschlupf in Kalifornien? Angebliche Einladung von Harry und Meghan

Wie der britische berichtet, kursiert derzeit in Royal-Kreisen das Gerücht, Prinz Harry und Herzogin Meghan hätten Beatrice und Eugenie Unterschlupf bei sich in Kalifornien angeboten. Immerhin soll der 41-Jährige seine Cousinen, allen voran Eugenie, sehr schätzen. Und auch Herzogin Meghan soll einst eine enge Freundschaft zur jüngsten Tochter von Andrew und Sarah Ferguson (66) gepflegt haben.

Für die Royal-Expertin Jennie Bond stecke jedoch wenig Wahrheitsgehalt hinter den Gerüchten: "Ich wäre überrascht, wenn diese Berichte wahr wären. Harry muss wissen, dass die Presse Beatrice und Eugenie verfolgen und unerwünschte Aufmerksamkeit auf sein streng abgeschirmtes Leben und seine junge Familie in Kalifornien sowie auf sich selbst lenken würde."

Herzogin Meghan und Prinz Harry leben mit ihren Kindern in Kalifornien. Ob sie Beatrice und Eugenie die Pforten öffnen würden? © imago/ZUMA Press Wire

Royal-Expertin sicher: Freundschaft würde für weitere "Spannungen" sorgen

Jennie Bond könnte sich vorstellen, dass Prinz Harry mit seinen Cousinen in Austausch getreten sei: "Es kann sein, dass er Kontakt aufgenommen hat, um [ihnen] ein paar tröstende Worte zu sagen." Doch sie glaube nicht, dass es darüber hinausgehe: "Weder Beatrice noch Eugenie brauchen wirklich eine Unterkunft. Beide haben mindestens zwei Häuser, und Eugenie hält sich oft außerhalb des Landes in ihrem relativ abgeschirmten Zuhause in Portugal auf."

Zudem sei Jennie Bond der Meinung, dass die enge Freundschaft zu Prinz Harry und Herzogin Meghan kein gutes Licht auf Beatrice und Eugenie werfen würde: "Wenn die Prinzessinnen die Wogen glätten wollen, sollten sie die Spannungen innerhalb der Familie wahrscheinlich nicht noch verschärfen, indem sie mit Harry Zeit verbringen." Nun bleibt abzuwarten, ob Beatrice und Eugenie schon bald in Kalifornien weilen – oder ob die Royal-Expertin mit ihrer Einschätzung recht behält.