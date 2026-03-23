Beatrice und Eugenie ohne Prinzessinnen-Titel: "Könnte klug sein"

Seine Verwicklungen in den Jeffrey-Epstein-Skandal musste Andrew Mountbatten-Windsor teuer bezahlen. Auch Ex-Frau Sarah Ferguson hat deswegen ihre Privilegien verloren. Doch wie steht es um die Zukunft der beiden Töchter – werden auch die Prinzessinnen Beatrice und Eugenie ihre Titel abgeben?

Noch tragen Beatrice und Eugenie ihre Prinzessinnen-Titel. Ob der Skandal um ihre Eltern daran etwas ändern wird?

Andrew Mountbatten-Windsor (66) hat im britischen Königshaus für einen historischen Skandal gesorgt. Der einstige Prinz sieht sich mit schweren Missbrauchsvorwürfen konfrontiert – und hat damit Titel, Privilegien und die Gunst des Volkes für immer verspielt. Auch Ex-Frau Sarah Ferguson (66) musste ihre Freundschaft zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) schwer büßen. Was bedeutet das für die Töchter Beatrice (37) und Eugenie (35)? Eine Royal-Expertin rät den Prinzessinnen nun zu einer drastischen Maßnahme.

Prinzessinnen-Titel von Beatrice und Eugenie: "Darauf verzichten"

Jennie Bond vermutet im , dass König Charles (77) seinen Nichten die Titel nicht einfach so entziehen würde: "[Es] sei denn, sie würden in irgendeine Art von Missbrauch ihrer Stellung verwickelt, wofür es derzeit jedoch keine Anhaltspunkte gibt." Und weiter: "Aber dies ist für beide Frauen eine schwierige Zeit, und sie täten gut daran, sich zurückzuhalten, und sich auf ihre Arbeit und ihr Familienleben zu konzentrieren."

Doch wie könnte eine solche Zurückhaltung aussehen? Für die Expertin gehe es dabei konkret um die Prinzessinnen-Titel der Schwestern: "Ich glaube nicht, dass eine von beiden jemals mit ihren Titeln geprahlt hat, aber in manchen Kreisen hat es offensichtlich einen enormen Prestigewert, als Prinzessin bezeichnet zu werden. Ein solcher Titel öffnet Türen und schafft Kontakte, was sowohl Beatrice als auch Eugenie zu ihrem Vorteil genutzt haben."

Bilder (und Titel), die der Vergangenheit angehören: Der Herzog und die Herzogin von York, Andrew und Sarah Ferguson, mit den Töchtern Beatrice und Eugenie im Jahr 1996. © Ockenden

Jennie Bond sicher: Familienname York "so sehr in Verruf geraten"

Auch wenn die Royal-Expertin es Beatrice und Eugenie nicht vorwirft, bislang gewisse Privilegien genossen zu haben, äußert sie nun einen Ratschlag: "Nun, da ihrem Vater seine Titel aberkannt wurden und ihre Mutter ihre nicht mehr führen darf, möchten sie vielleicht stillschweigend darauf verzichten, ihre eigenen Titel zu führen."

Denn für Jennie Bond könnte eine Distanz zum Elternhaus dem Ruf der Schwestern zugutekommen: "Ich sehe keine Notwendigkeit, dass sie öffentlich darauf verzichten, aber es könnte klug sein, die Verbindung zum Namen York – der mittlerweile so sehr in Verruf geraten ist – abzubrechen und einfach ihre Ehenamen zu führen." Eugenie heiratete 2018 Jack Brooksbank (39), Beatrice trat 2020 mit Edoardo Mapelli Mozzi (43) vor den Traualtar.