Andrew Mountbatten-Windsor: Streit um Wanderweg vor seinem Haus

Darf bald jeder Interessierte direkt an Andrews Wohnsitz auf dem Sandringham Estate vorbeilaufen? Es gibt Forderungen, den einstmals öffentlichen Wanderweg wieder für alle zugänglich zu machen.

Andrew Mountbatten-Windsor dürfte "not amused" sein, wenn der Fußweg vor seiner Haustür ein öffentlicher Wanderweg wird.

Auf Andrew Mountbatten-Windsor (66) kommt Ärger in der Nachbarschaft zu. Wie berichtet, laufen Anträge, mit denen ein öffentlicher Fußweg unmittelbar neben seinem Haus auf dem Sandringham Estate wieder amtlich eingetragen werden soll. Der ehemalige Prinz lebt dort auf Marsh Farm.

Alte Karten gegen amtliche Register

Hinter der Initiative steht laut dem Bericht Dr. David Ormerod. Der 79-Jährige beschäftigt sich seit Jahren mit Wegerechten in Norfolk und hat verschwundene Fußwege systematisch erforscht. Sein Ziel: Sie sollen zurück in die offiziellen Karten.

Ormerod argumentiert mit historischen Karten, Luftbildern und weiteren Aufzeichnungen. Die Routen rund um Sandringham seien vor etwa 70 Jahren fälschlicherweise aus den amtlichen Unterlagen gestrichen worden. Für eine ganze Reihe alter Wege habe er detaillierte Belege vorgelegt. Auch die örtlichen Behörden hätten ihn schon zu historischen Wegeverläufen hinzugezogen, schreibt "The Sun".

Ein Antrag betrifft eine alte Route durch die Wolferton-Sümpfe. Wird sie als beschränkter Weg eingetragen, könnte der öffentliche Zugang direkt neben Andrews Haus wieder entstehen. Der umstrittene Pfad mündet auf die Straße neben dem Grundstück.

"Es ist unerlässlich"

Ormerods Position ist deutlich. "Es ist unerlässlich, dass dieses öffentliche Wegerecht wiederhergestellt wird." Aus den Unterlagen zu seiner jüngsten Kampagne geht hervor, dass einer der Anträge formell auch "The Occupier, Marsh Farm" zugestellt wurde. Adressiert wurde also der Bewohner des Hauses, ohne Namensnennung.

Seit dem Frühjahr auf der Marsh Farm

Das Anwesen Sandringham gehört König Charles (77) privat. Andrew hat sein Grundstück an der öffentlichen Straße bereits mit einem hohen Zaun umgeben lassen.

Der Bruder von König Charles lebt seit dem Frühjahr auf der Marsh Farm, nachdem er seinen langjährigen, wesentlich größeren Wohnsitz Royal Lodge wegen der Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) im Februar aufgeben musste. Auch seine royalen Titel verlor er.