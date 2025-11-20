Adels-Treffen in München: Dieses Event will die High Society nicht verpassen

Ungewohntes Bild: Am Mittwochabend hat die High Society in München mit zünftigem Bier statt extravagantem Champagner angestoßen. Zur Ausstellungseröffnung von "ROAD TO ETERNETY" kamen auch viele Mitglieder von adeligen Familien zusammen.

Graf und Gräfin Montgelas, Graf von Schaesberg, Freiherr von Gumppenberg, Prinz und Prinzessin zu Salm-Salm, Prinzessin zu Hohenlohe, Freifrau von Maltzahn – die Gästeliste zur Eröffnung der Fotoausstellung "ROAD TO ETERNITY" hätte kaum exklusiver sein können. Zahlreiche Mitglieder ehemaliger Adelshäuser besuchten die Vernissage in der Galerie Reygers in München.

Herzogin Anna in Bayern spendiert Freibier

Geladen hatte der Künstler Andreas Freiherr von Maltzan, der am Mittwochabend seine Arbeit in einer entspannten Atmosphäre Freunden und Familie präsentierte. Statt mit Champagner stießen die Gäste mit frisch gezapften Tegernseer Bier an. Herzogin Anna in Bayern, Ehefrau von Andreas Freiherr von Maltzan und Inhaberin vom Brauhaus Tegernsee, hatte den Gerstensaft für den Abend gespendet.

Andreas Freiherr von Maltzan zeigt Werke in "ROAD TO ETERNITY"-Ausstellung

Der Künstler selbst hatte den Abend bewusst als "Family and Friends"-Event geplant. Ihm sei es wichtig, dass Kunst den Betrachtern gefalle – entsprechend war auch die Stimmung vor Ort wichtig. Die Gäste unterhielten sich gut gelaunt, während sie die Fotografien von Andreas Freiherr von Maltzan begutachteten.

Am Donnerstag (19. November) eröffnete die Ausstellung dann auch für alle Interessierten. Bis zum 19. Dezember können die Werke montags bis donnerstags von 16 bis 19 Uhr angeschaut werden.

Welche weiteren VIP-Gäste die Eröffnung am Mittwochabend feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.