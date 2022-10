Royals spenden Paddington-Bären an Kinderhilfsorganisation

Seit dem Tod der Queen sind hunderte Paddington-Teddybären in Gedenken an die Königin vor den royalen Residenzen abgelegt worden. Diese werden gespendet.

Ein Teddybär vor dem Buckingham Palast, in Gedenken an die verstorbene Königin.

Die Kinderbuchfigur Paddington Bär kennt in Großbritannien jedes Kind. Spätestens seit dem Platin-Thronjubiläum der verstorbenen Königin verbinden viele den kuscheligen Bären mit dem roten Hut und der blauen Jacke auch mit Queen Elizabeth II. (1926-2022). Die beiden sind jeder auf seine Art Wahrzeichen Großbritanniens - , in dem sie sich zum Jubiläum der Monarchin zum Tee treffen, wurde zum viralen Hit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

So kam es, dass sich seit dem Tod der Queen die Paddington-Bären vor den königlichen Residenzen und an öffentlichen Trauerplätzen stapelten, wo sie trauernde Briten in Gedenken an die Queen abgelegt hatten. Hunderte Teddybären sind so vor dem Buckingham Palast, Schloss Windsor, im Green Park oder dem Hyde Park zusammengekommen.

Camilla inmitten der Bären

Die Royals haben nun beschlossen, die Bären der Kinderhilfsorganisation "Barnado's" zu spenden, deren Schirmherrin seit 2016 Königsgemahlin Camilla (75) ist. Unter anderem auf Twitter teilt das Königshaus und schreibt dazu, dass es sich um einige der mehr als 1.000 Teddybären handle, die in Gedenken an die Queen niedergelegt wurden und die nun an die Organisation gespendet werden.

Wie der Palast mitteilt, sollen die Bären geschrubbt worden sein, "um so gut wie möglich auszusehen, bevor sie in ihrem neuen Zuhause ankommen". , man hoffe, "dass die Teddybären viele Jahre lang von Kindern geliebt werden".