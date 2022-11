Royale Grüße für Mike Tindall direkt ins Dschungelcamp

Mike Tindall hat im Dschungelcamp Post von seiner Familie bekommen. "Hallo mein Schatz. Wir vermissen dich so sehr", schreibt Zara Tindall, die Tochter von Prinzessin Anne.

Der ehemalige englische Rugbyspieler Mike Tindall (44) beweist sich derzeit im britischen Dschungelcamp in Australien. Nun hat er Post von zu Hause bekommen und das bedeutet nichts Geringeres, als von der Royal Family. Denn der Ex-Sportprofi ist seit 2011 mit Zara Tindall (41) verheiratet, der Tochter von Queen-Tochter Prinzessin Anne (73).

Tindall hatte Tränen in den Augen, , als er Zaras Nachricht von zu Hause hörte. Ein Mitcamper hatte den Brief vorgelesen. "Hallo mein Schatz. Wir vermissen dich so sehr und brauchen dringend ein paar Umarmungen von Papa, aber wir sind froh, dass du sie mit deinen Mitbewohnern teilst", schrieb sie. Und dann erzählte sie noch von den drei gemeinsamen Kindern, Mia (8), Lena (4) und Lucas (1): "Die Mädchen haben Spaß am Sport und stürzen sich im Moment in alles, und der kleine Mann liebt das Leben, macht alles kaputt und lernt ein paar neue Wörter." Unterschrieben war der Brief mit "Z, M, L und L. x".

Mike Tindall: "Es war toll, von Zara und den Kindern zu hören"

Ein sehr gerührter Mike mit Tränen in den Augen erklärte anschließend in einem separat geführten Interview: "Es war toll, von Zara und den Kindern zu hören." Und er fügte mit Verweis auf ein mögliches Ausscheiden aus der Show hinzu: "Natürlich möchte ich sie jetzt noch mehr sehen, aber man weiß ja nie, wann das sein wird."

Der ehemalige Rugby-Star vom Team England ist seit zwei Wochen für die Dreharbeiten zu "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!", so der Originaltitel, von zu Hause weg. Am Ende des dreiwöchigen Wettbewerbs bleiben nur drei Kandidaten übrig, die die Krone unter sich ausmachen und zur Dschungelkönigin oder zum Dschungelkönig gekürt werden.