Royal Week beginnt: König Charles erhält die Schlüssel von Edinburgh

König Charles III. und Königin Camilla sind in Schottland angekommen, um die Royal Week zu feiern. Bei der traditionellen Schlüsselzeremonie erhielt der Monarch die Schlüssel zur Stadt Edinburgh.

König Charles III. (76) ist in Schottland eingetroffen, um den Auftakt der Royal Week - auch bekannt als Holyrood Week - zu feiern. Vor dem Palace of Holyroodhouse nahm der Monarch an der traditionellen Schlüsselzeremonie teil, bei der ihm symbolisch die Schlüssel der Stadt Edinburgh überreicht wurden. Gemäß dem Zeremoniell übergab er sie anschließend zur sicheren Aufbewahrung wieder zurück.

Zeremonieller Wortwechsel

"Wir, der Lord Provost und die Mitglieder des Stadtrats von Edinburgh, heißen Eure Majestät in der Hauptstadt Eures alten und angestammten Königreichs Schottland willkommen und bieten Euch an, die Schlüssel der Stadt Edinburgh, die Eurer Majestät gehören, gnädig anzunehmen", sagte Robert Aldridge, der Lord Provost von Edinburgh, der die Schlüssel auf einem roten Kissen ausbreitete. , berührte Charles das Kissen symbolisch.

Danach antwortete der Monarch der Tradition entsprechend: "Ich gebe diese Schlüssel in der festen Überzeugung zurück, dass sie in keine besseren Hände gelegt werden können als in die des Lord Provost und der Ratsherren meiner guten Stadt Edinburgh."

Palastgarten wird zum Paradeplatz

Vor der historischen Zeremonie wurde der Garten des Palasts in einen Paradeplatz verwandelt und der König traf mit hochrangigen Militärs und Uniformierten zusammen.

Nach einem königlichen Salut für den König inspizierte Charles eine Ehrengarde von Soldaten der Royal Company of Archers, die als zeremonielle Leibwache des Königs in Schottland dient - eine Aufgabe, die erstmals 1822 für König Georg VI. (1895-1952) geschaffen wurde, . Die Palastwache von Holyroodhouse war zur Begrüßung ebenfalls angetreten.

Der König schritt an der Ehrengarde entlang, ließ seinen Blick über die Soldaten schweifen und blieb stehen, um mit einigen von ihnen zu sprechen. Er unterhielt sich auch mit den Mitgliedern der Militärkapellen. Die Band des Royal Regiment of Scotland und das 2nd Battalion Royal Regiment of Scotland mit seinen Dudelsäcken und Trommeln sorgten für die musikalische Untermalung.