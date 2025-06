Royal Ascot eröffnet: Auch Königin Camilla fiebert mit

Das Royal Ascot lockt auch 2025 wieder mit Pferderennen, Promis und Royals tausende Besucherinnen und Besucher an. Schon zur Eröffnung zeigten sich König Charles III. und Königin Camilla.

Es wird wieder erwartet, dass zahlreiche Promis und Royals beim prestigeträchtigen Pferderennen Royal Ascot, das wohl auch eines der bekanntesten britischen Society-Events ist, Auftritte feiern. Schon am Dienstag, am ersten Tag der althergebrachten Rennwoche, kamen die Menschen in Scharen. Und das wohl nicht nur für das Pferderennen, sondern vor allem, um vielleicht einen Blick auf den König und dessen Familie oder den ein oder anderen Star zu erhaschen. Und natürlich bekamen die Besucherinnen und Besucher am ersten Tag bereits Gelegenheit dazu.

Von Lottie Moss bis König Charles III.

So wurden britischen Berichten zufolge nicht nur Models wie Lottie Moss (27) oder britische Reality-Stars wie Georgia Toffolo (30) bereits gesichtet, auch viele Royals machten sich schon zum Start der Rennwoche auf den Weg. Vorbei an der gut gefüllten Tribüne präsentierten sich König Charles III. (76) und Königin Camilla (77) bei der traditionellen Kutschenfahrt zur Eröffnung - und das offenbar bestens gelaunt. Später wurden sie unter anderem dabei gesehen, wie sie selbst auf der Tribüne mitfieberten.

Bei einem für die Royals freudigen Event wie dem Royal Ascot kann man es wohl selbst in der Königsfamilie etwas gelassener angehen, was das oftmals strenge Protokoll angeht. Wie Bilder von der Veranstaltung zeigen, gab es für Königin Camilla sowie Charles' Schwester Prinzessin Anne (74) zur Begrüßung ein Küsschen von Annes Schwiegersohn Mike Tindall (46). Annes Tochter, Zara Tindall (44), gab derweil dem König einen Schmatzer auf die Wange. Und auch eine angedeutete Umarmung bekam der Monarch.

Ihr Bruder, Peter Phillips (47), besuchte das Royal Ascot in Begleitung seiner Partnerin Harriet Sperling. Und auch Prinz Edwards (61) Ehefrau Herzogin Sophie (60) sowie Prinzessin Beatrice (36), deren Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) und ihre Mutter Sarah "Fergie" Ferguson (65) wurden bereits gesichtet.

Das Traditionsevent ist fester Bestandteil des Royal-Sommerkalenders. Das Royal Ascot findet in diesem Jahr vom 17. bis 21. Juni statt. Über die Rennwoche verteilt werden um die 250.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.