"Rosi ist ja nicht mehr da": Mit wem Christian Neureuther den Heiligabend verbringt

Ministerpräsident Dr. Markus Söder lädt erstmals zu einem eigenen Adventskonzert in die Münchner Residenz. Viele Prominente zeigen sich geehrt und in besinnlicher Stimmung. Christian Neureuther freut sich auf Heiligabend: Schwiegertochter Miri kocht bei ihm zu Hause und von Sohn Felix gibt's neue Ski.

imago, dpa 12 Christian Neureuther und Tochter Ameli beim Adventskonzert von Markus Söder, das Florian Silbereisen präsentierte. Welche Gäste außerdem dabei waren...

Am Montag erlebte München ein festliches Highlight: Zum ersten Mal lud der Bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder zum Adventskonzert in das Cuvilliés-Theater der Residenz ein. Unter den Gästen waren zahlreiche Prominente aus Sport, Kultur und Fernsehen, darunter Veronica Ferres mit Tochter Lilly Krug, Christian Neureuther mit Tochter Ameli, Kabarettistin Luise Kinseher, Entertainer Florian Silbereisen, die Ex-Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und Günther Beckstein sowie die Bayern-Legenden Sepp Maier und Paul Breitner. Auch Moderatorin Carolin Reiber, die Schauspielerinnen Michaela May und Jutta Speidel sowie Neu-Münchnerin Birgit Schrowange und Moderator Jürgen Kirner freuten sich über die andächtige Stimmung.

Christbaum bei Veronica Ferres seit zwei Wochen geschmückt

Für Schauspielerin Veronica Ferres ist die Weihnachtszeit heuer besonders besinnlich: "Mein Christbaum steht schon seit zwei Wochen." Tochter Lilly Krug, die in Los Angeles Schauspiel studiert, ist extra für die Feiertage nach München gereist: "Ich pendle zwischen Deutschland und Amerika. Ich bin jetzt für Weihnachten und die Familie gekommen und bleibe bis Neujahr hier."

Christian Neureuther freut sich auf Heiligabend: "Miri macht Rehrücken"

Auch Christian Neureuther freut sich auf ein besonderes Geschenk: "Neue Ski hat es schon in meiner Kindheit immer nur an Weihnachten gegeben. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr auch ein paar neue Ski von meinen Kindern bekomme." An Heiligabend kommt die gesamte Familie bei Christian Neureuther zusammen: "Früher hat Rosi gekocht, jetzt übernimmt Miri den Rehrücken. Rosi ist ja nicht mehr da. Es wird aber alles so hergerichtet wie immer." Miriam Neureuther ist seit 2017 mit Neureuthers Sohn Felix verheiratet und wurde heuer zum vierten Mal Mama. Rosi Mittermaier starb im Januar 2023 an den Folgen einer Krebserkrankung.

Markus Söder: "Die Menschen in Bayern halten zusammen"

Ministerpräsident Söder betonte die Bedeutung der Ehrenamtlichen in Bayern: "Ein großes Dankeschön an alle Ehrenamtlichen im Freistaat! Das erste Adventskonzert des Bayerischen Ministerpräsidenten im Cuvilliés-Theater der Münchner Residenz führt alle zusammen, die unser Land so stark machen: engagierte Bürgerinnen und Bürger aus dem sozialen Bereich und Ehrenamt, Feuerwehrleute und Rettungskräfte, Trachtler und Gebirgsschützen. Die Menschen in Bayern halten zusammen und machen unsere Heimat so lebenswert."

Für stimmungsvolle Momente sorgte ein vielseitiges Programm: Staatskanzlei-Leiter Florian Herrmann las die Weihnachtsgeschichte "Heilige Nacht" von Ludwig Thoma. Musikalisch wurden die Gäste von der Josef Menzl Tanzlmusi, Hans-Jürgen Buchner, den Regensburger Domspatzen und der Staatsphilharmonie Nürnberg unterhalten. Ein besonderes Highlight: Musikerin Claudia Koreck wurde krankheitsbedingt nicht von ihrem Ehemann Gunnar Graewert am Klavier begleitet, sondern von ihrem 15-jährigen Sohn. Der Auftritt wurde mit großem Applaus bedacht.

Einen humorvollen Moment lieferte Bayerns Torwart-Legende Sepp Maier, als Moderator Florian Silbereisen ihn auf den verletzten Manuel Neuer ansprach. "In der Nationalmannschaft kennt i scho no spuin", scherzt der 81-Jährige.