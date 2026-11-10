"Rosenheim-Cops" - Was Max Müller zum Stockl-Abschied sagt

25 Jahre Kultfigur: Wie der Schauspieler den Ausstieg seiner Kollegin Marisa Burger aus der ZDF-Erfolgsserie erlebt. Und warum Sarah Thonig aus seiner Sicht das Zeug zur Nachfolgerin hat.

Karin Thaler (l-r), Max Müller und Marisa Burger sind von Anfang an bei den "Rosenheim-Cops" zu sehen. (Archivbild)

Rosenheim

Der Ausstieg von Marisa Burger alias Sekretärin Miriam Stockl bei den "Rosenheim-Cops" hinterlässt aus Sicht von Schauspielkollege Max Müller eine große Lücke. "Marisa war als "Frau Stockl" für ein Vierteljahrhundert die Galionsfigur der "Rosenheim-Cops"", erklärte der 61-jährige Österreicher der Deutschen Presse-Agentur.

Die Folge "Es gabat an Abschied" soll am 24. November um 19.25 Uhr im ZDF ausgestrahlt werden und ist nun schon in der Mediathek (10.11.) zu sehen. Christin Lange (Sarah Thonig) rückt auf dem Posten im Polizeisekretariat nach.

"Die Lücke ist groß und kann nur aufgefüllt werden mit Talent, Ehrlichkeit und einer ganz eigenen Farbe", so Müller. "Und ich finde, alles das bringt Sarah Thonig mit. In hohem Maß."

Großer Einschnitt im Berufsleben

Wie Burger ist Müller seit Beginn der Serie vor rund 25 Jahren Teil des Ensembles. Er spielt den Polizisten Michi Mohr, der anfangs ein innigeres Verhältnis zu Stockl hatte als in der jüngeren Vergangenheit.

"Dieser "Wandel der Beziehung" von Stockl und Mohr gehörte für mich damals tatsächlich zu den großen Einschnitten in meinem Berufsleben", schilderte Müller. Burger und er hätten in rund sieben Jahren einen stimmigen, sehr natürlichen Weg geschaffen, mit ihren Rollen gemeinsam umzugehen. "Als durchaus charmantes, polizeiliches "Buffo-Pärchen", das ich sehr gern gehabt hab." Gemeint ist ein komisches, etwas überzeichnetes Paar in Nebenrollen.

Irgendwann war das nach Müllers Worten jedoch nicht mehr gewünscht. Während Stockl einen "Damen-Krieg" mit einer Controllerin und zahlreiche Liebesgeschichten gehabt habe, habe es für Mohr lange Zeit nichts Vergleichbares gegeben, erläuterte der Schauspieler. Die Figur und er selbst hätten lernen müssen, neben der "neuen" Stockl eigene Wege zu gehen, so Müller. "Das ist allerdings wirklich lange her."