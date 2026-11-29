Tränen sind beim "Rosenheim-Cops"-Abschied geflossen, hat Marisa Burger der Abendzeitung einmal verraten. Jetzt gewährt die Produktion Einblicke hinter die Kulissen am letzten Drehtag im Herbst 2025. "Miriam Stockl" wandert nach Australien aus und Schauspielerin Marisa Burger wagt einen beruflichen Neuanfang.

Nicht nur die ZDF-Zuschauer müssen auf TV-Star Marisa Burger in ihrer Rolle als "Miriam Stockl" verzichten, sondern auch die Schauspieler-Kollegen am Set der "Rosenheim-Cops". Nach einem Vierteljahrhundert bei "Die Rosenheim-Cops" ist für Marisa Burger Schluss. Am letzten gemeinsamen Drehtag am 17. Oktober 2025 verabschiedeten sich ihre Kollegen emotional von der Frau, die als "Miriam Stockl" zur Kultfigur wurde.

Marisa Burger wird am "Rosenheim-Cops"-Set fehlen

"Ich war sehr gern die Frau Stockl. Und ich verneige mich." Mit diesen Worten blickt Marisa Burger auf ihre außergewöhnlich lange Zeit bei den "Rosenheim-Cops" zurück. 25 Jahre lang spielte die Schauspielerin die Sekretärin "Miriam Stockl" und prägte damit die ZDF-Krimiserie wie kaum eine andere.

Am 17. Oktober 2025 stand sie zum letzten Mal gemeinsam mit ihren Kollegen vor der Kamera. Der Abschied fiel sichtlich schwer. In einem Instagram-Video gewähren die Schauspieler emotionale Einblicke in den letzten gemeinsamen Drehtag. Die Botschaft ist eindeutig: Marisa Burger wird am Set fehlen.

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"Solange ich die Kraft hab": Marisa Burger erklärt ihren Ausstieg

Für die Schauspielerin war die Entscheidung, nach 25 Jahren aufzuhören, offenbar auch eine Frage der persönlichen Weiterentwicklung. Sie möchte noch einmal etwas Neues wagen, solange sie die Kraft dafür hat. "Für mich war es wichtig, dass ich nochmal etwas Neues finden kann – solange ich die Kraft habe. Für mich war es wichtig, in Würde zu gehen", erklärt Burger.

"Manchmal muss man Sicherheiten und ein sehr geebnetes Leben aufgeben"

Die Rolle der Miriam Stockl habe ihr viel gegeben. "Die 'Miriam Stockl' hat mir Selbstbewusstsein geschenkt, sie hat mir Struktur und Sicherheit bei den 'Rosenheim-Cops' gegeben", sagt die Schauspielerin. Doch manchmal müsse man genau diese Sicherheit hinter sich lassen. "Aber manchmal muss man Sicherheiten und ein sehr geebnetes Leben aufgeben, um seine eigene Kreativität wieder zu spüren."

Burger möchte ihre 25 Jahre bei der Serie in guter Erinnerung behalten. "25 Jahre ist eine verdammt lange Zeit und ich möchte diese 25 Jahre so gut wie möglich in Erinnerung behalten."

Gleichzeitig richtet sie einen Wunsch an ihre Fans: "Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Weg begleitet." Und vielleicht werde sie ihr Publikum künftig überraschen: "Und vielleicht überrasche ich euch mit Dingen, wo ihr denkt: ‚Mensch, die Burger. Von ihr hätte ich das nie gedacht.‘"

Karin Thaler: "Mein Herz tut weh"

Besonders emotional fällt der Abschied für Karin Thaler aus. Die Schauspielerin, die seit vielen Jahren als Marie Hofer beziehungsweise inzwischen als "Marie Huber" zum Ensemble gehört, verbindet mit Burger nicht nur die gemeinsame Arbeit am Set, sondern auch zahlreiche private Erinnerungen. "Mein Herz tut weh. Ein Vierteljahrhundert haben wir zusammen gedreht. Aber nicht nur gedreht, wir haben gefeiert, wir haben getanzt", erzählt Thaler. Die beiden hätten nach den Dreharbeiten oft gemeinsam lange Abende verbracht. "Uns wurde der Schlüssel von den diversen Lokalen in die Hand gedrückt zum Absperren, weil wir immer die Letzten waren."

Ihre Wünsche für die scheidende Kollegin kommen von Herzen: "Ich wünsche dir alles, alles Gute von Herzen. Alles, was du dir wünschst." Dass ihr der Abschied nahegeht, kann Thaler nicht verbergen. "Und ja, ich werde weinen. Kriege gerade Gänsehaut, aber wir werden uns privat weiterhin treffen."

Sarah Thonig tritt in große Fußstapfen

Auch Sarah Thonig, die bei den "Rosenheim-Cops" die Rolle der Christin Lange spielt, findet bewegende Worte für ihre Kollegin. Sie weiß, dass die Nachfolge von Marisa Burger eine besondere Aufgabe ist. "Das sind wunderschöne Fußstapfen, die ich treten darf. Deswegen wünsche ich dir, liebe Marisa, alles Glück der Welt", sagt Thonig.

Max Müller: Marisa Burger bleibt das Maskottchen

Für Max Müller, der als Polizeihauptmeister "Michi Mohr" seit vielen Jahren zum festen Ensemble gehört, ist Burger weit mehr als eine Kollegin. "Marisa ist eine großartige, sehr begabte Schauspielerin mit einer herrlichen Stimme und einem fantastischen Humor", schwärmt er. Dann findet Müller Worte, die zeigen, welchen Stellenwert Burger für die Serie hat: "Die Marisa ist einfach das Maskottchen der ‚Rosenheim-Cops‘. Und das wird sie immer bleiben, egal, was passiert."

Dieter Fischer bedankt sich für die gemeinsame Zeit

Auch Dieter Fischer, der als Anton Stadler in der ZDF-Serie ermittelt, verabschiedet sich mit großer Dankbarkeit. "Ich wünsche der Marisa alles Gute. Sie hat es wirklich verdient", sagt er. Besonders die gemeinsame Zusammenarbeit und die persönlichen Gespräche seien ihm in Erinnerung geblieben. "Marisa, ich bedanke mich bei dir für einfach tolle Gespräche, die tolle Zusammenarbeit und einfach, dass du du bist. Danke."

Nach 25 Jahren endet damit eine Ära bei den "Rosenheim-Cops". Doch auch wenn Marisa Burger künftig nicht mehr als "Miriam Stockl" im Polizeipräsidium zu hören sein wird, bleibt sie für ihre Kollegen und die Fans ein unvergesslicher Teil der Serie.

Marisa Burger erzählte im November 2025 auf dem roten AZ-Sofa, dass am letzten Drehtag hinter den Kulissen "viele Tränen" geflossen sind. "Auch die Kollegen wurden emotional, denn wir waren ein tolles Team. Max Müller, der den 'Michi Mohr' spielt, hat bitterlich geweint", so die Schauspielerin. Müller habe es sehr beschäftigt, dass mit Burger eine geliebte "Spielpartnerin" am Set wegfallen würde. Er müsse "sich und seine Rolle noch mal neu definieren".