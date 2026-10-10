"Rosenheim-Cops"-Star über Joseph Hannesschläger (†): "War kein leichter Geselle"

Der Tod von Joseph Hannesschläger war für die "Rosenheim-Cops"-Stars und Fans ein einschneidendes Erlebnis. Eine langjährige Kollegin spricht jetzt offen über den "Korbinian Hofer"-Darsteller und verrät: Streit war keine Seltenheit...

Karin Thaler (61) und Joseph Hannesschläger (†57) hatten eine sehr innige Verbindung. Knapp 18 Jahre standen die "Rosenheim-Cops"-Stars als Geschwisterpaar "Marie Hofer" und "Korbinian Hofer" gemeinsam vor der Kamera. Als Hannesschläger im Januar 2020 verstarb, brach für seine Kollegin eine kleine Welt zusammen. Thaler behält den Münchner als guten Freund in Erinnerung. Doch offenbar herrschte zwischen den beiden nicht immer eitel Sonnenschein.

Karin Thaler über Joseph Hannesschläger: "Haben auch öfter mal gestritten"

"Joseph fehlt schon. Aber er war kein leichter Geselle. Wir waren manchmal wirklich wie Geschwister und haben auch öfter mal gestritten", erzählt Karin Thaler in der ZDF-Doku " ". Zwischen der "Marie Hofer"-Darstellerin und ihrem Kollegen konnte es demnach durchaus mal krachen. "Aber dann haben wir uns immer wieder vertragen", stellt die 61-Jährige klar.

Am Set der "Rosenheim-Cops": "Joseph war ein sehr verschmuster Kollege"

Für Thaler war Joseph Hannesschläger fast schon wie ein Familienmitglied. Die gemeinsame Zeit – vor und hinter der Kamera – genoss die Schauspielerin. "Er war ein sehr, sehr verschmuster Kollege. Er hat es schon gebraucht, sich anlehnen zu dürfen", verrät Karin Thaler über ihren guten Freund. "Und ja, wir haben natürlich schöne Szenen gehabt."

Joseph Hannesschläger und Karin Thaler beim "Rosenheim-Cops"-Fantag im Juli 2019 © imago/Tinkeres

Karin Thaler empfindet "noch viel Wehmut an den Joseph"

So manche "Rosenheim-Cops"-Kulisse verbinde die 61-Jährige bis heute mit ihrem verstorbenen Kollegen. Besonders der Hofer-Hof sei ein Drehort, an dem Karin Thaler "noch viel Wehmut an den Joseph" empfinde. "Es gibt hier wirklich keinen Platz, wo wir nicht gesessen sind, und unseren Text gelernt haben." In den Drehpausen seien sie schnell in private Gespräche abgerutscht. Karin Thaler hat Joseph Hannesschläger nicht nur als Kollegen, sondern vor allem auch als Menschen sehr geschätzt.

Kurz nach dem Tod des "Korbinian Hofer"-Darstellers sagte sie im Februar 2020: "Eine Ära geht zu Ende." Karin Thaler sprach im Namen aller "Rosenheim-Cops"-Kollegen und betonte: "Wir sind unfassbar traurig." Das gesamte Team habe sich gegenseitig emotional gestützt, berichtete die Abendzeitung.

Woran starb Joseph Hannesschläger?

Joseph Hannesschläger starb am 20. Januar 2020 im Alter von 57 Jahren in einem Hospiz in München. Der gebürtige Münchner litt an einem unheilbaren neuroendokrinen Tumor, einer seltenen Krebsart, die bereits Metastasen in der Leber gebildet hatte. Seine Erkrankung hatte er im Herbst 2019 öffentlich gemacht. Er wurde auf dem Münchner Ostfriedhof beigesetzt – im Grab seiner Mutter.