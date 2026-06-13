"Rosenheim-Cops"-Star Max Müller: Was sich mit Marisa Burgers Nachfolgerin Sarah Thonig ändert

In der nächsten Staffel von "Die Rosenheim-Cops" wird Marisa Burger nicht mehr dabei sein: Ihren Platz im Polizeisekretariat nimmt zukünftig die Darstellerin Sarah Thonig ein. Was das für die Serie bedeutet? Hauptdarsteller Max Müller plaudert aus dem Nähkästchen.

Weil Marisa Burger das fiktive Polizeisekretariat verlässt, kommt es in Rosenheim zu Neuerungen. Max Müller packt jetzt über ihre Nachfolgerin aus.

Marisa Burger (52) hinterlässt große Fußstapfen bei "Die Rosenheim-Cops". Als Polizeisekretärin "Miriam Stockl" spielte sie sich in die Herzen der Zuschauer und ihr Ausstieg zog ein großes Medienecho nach sich. Glücklicherweise fand man in Kollegin Sarah Thonig (34) eine würdige Nachfolge: Die Darstellerin der "Christin Lange" wechselt vom Empfang ins Polizeisekretariat. Nun verrät "Michi Mohr"-Darsteller Max Müller (61) der AZ, wie sich die Serie ohne Marisa Burger weiterentwickeln wird.

Max Müller aus "Die Rosenheim-Cops": "Bleibt ein heiliger Frau-Stockl-Satz"

Der Ausstieg von Marisa Burger bedeutet nicht nur für die Fans eine große Umstellung. Auch ihre Schauspielkollegen bei den "Rosenheim-Cops" müssen sich daran gewöhnen, dass im fiktiven Polizeisekretariat nun frischer Wind weht. Hauptdarsteller Max Müller scheint mit der Umstellung aber im Reinen zu sein: "Ein starkes neues Konzept", schwärmt er im persönlichen Interview.

"Denn Sarah Thonig macht nichts, was die Marisa Burger gemacht hat", erklärt der Schauspieler weiter. "Ihre Rolle ist eine vollkommen eigenständige Figur, ist ganz anders angezogen, hat ein ganzes anderes Büro bekommen und sagt auch nicht 'Es gabat a Leich' – das war und bleibt ein heiliger Frau-Stockl-Satz." Damit dürfte für Fans eine wichtige Frage geklärt sein, denn: Ob Thonig den legendären Satz ihrer Vorgängerin übernehmen würde, hatte Stamm-Zuschauer seit Bekanntwerden des Wechsels beschäftigt.

"Die Rosenheim-Cops": Sarah Thonig (re.) wechselt vom Empfang ins Polizeisekretariat, wo bislang Marisa Burger (li.) spielte. © ZDF/Bojan Ritan

"Die Rosenheim-Cops": Max Müller über neue Staffel

Derzeit wird die 26. Staffel des ZDF-Formats und somit die erste ohne Publikumsliebling Marisa Burger gedreht. Max Müller ist wieder mit von der Partie und verrät der AZ, worauf sich Fans noch gefasst machen dürfen: "[Es wird] ein paar Umsetzungen von Charakterrollen, die eigentlich nicht zu ersetzen sind, geben." Doch ansonsten müsse sich der "Michi Mohr"-Darsteller leider noch in Schweigen hüllen: "Mehr darf ich aber noch nicht verraten."