"Rosenheim-Cops"-Star Max Müller: Was er jetzt über sein Privatleben ausplaudert

Max Müller gehört als Star der Serie "Die Rosenheim-Cops" zu den bekanntesten Schauspielern in der TV-Branche. Sein Privatleben schützt der Österreicher, doch jetzt hat er eine Ausnahme gemacht. Was ist über seine Familie bekannt?

Max Müller konnte sein Talent bereits in diversen Rollen unter Beweis stellen – sein bekanntester Auftritt ist jedoch als Polizeihauptmeister "Michi Mohr" in der beliebten ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Wie tickt der österreichische Schauspieler eigentlich privat? In einem Interview hat er jetzt kleine Einblicke in sein Leben abseits der Kameras gegeben.

"Die Rosenheim-Cops"-Schauspieler Max Müller: Hat er Freundin und Kinder?

Im TV mimte Max Müller mit "Rosenheim-Cops"-Kollegin Marisa Burger für acht Episoden ein Liebespaar. Über das private Liebesleben des Schauspielers ist hingegen sehr wenig bekannt. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen hat er nicht mal einen Instagram-Account, auf dem er Privates preisgeben könnte. Auch Kinder hat der Österreicher keine, wie er im Dezember 2024 im AZ-Interview betonte.

Max Müller und Marisa Burger bei "Die Rosenheim-Cops". © ZDF/Christian A. Rieger

Seltene private Einblicke: Max Müller spricht von seinem "Schatz"

Jetzt hat der Schauspieler eine weitere Ausnahme gemacht und über sein Privatleben gesprochen. Auf die Frage, was er in seiner Freizeit am liebsten mache, antwortete er im Interview mit "Schöne Freizeit" ehrlich: "Vieles macht mich glücklich, zum Beispiel Fensterputzen, schöne alte Schallplattengeschäfte, unterwegs sein, zu Hause sein, echte Freundschaften, meinen Schatz umarmen, frühstücken auf dem Balkon oder im Bett, die Stimme von Jussi Björling, Francesco Guccini und Barbra Streisand, Blumen umtopfen, ABBA hören, Rad fahren, mit Hunden spielen, mit Menschen plaudern, neue Dinge erlernen."

Vor allem die Erwähnung seines Schatzes lässt aufhorchen, denn über eine Beziehung hat Max Müller öffentlich bislang nicht gesprochen. Wen der "Rosenheim-Cops"-Star damit meint, lässt er allerdings offen. Einen Herzensmenschen an seiner Seite gab es bislang noch nicht zu sehen.

Das war Max Müller vor "Michi Mohr" bei "Die Rosenheim-Cops"

Max Müller wurde am 12. März 1965 in Klagenfurt in Kärnten geboren, wo er "in einer religiösen Familie" aufwuchs. Nach der Schule studierte er Schauspiel und Gesang an der "Hochschule für Musik und Darstellende Kunst" in Wien. Sieben Jahre lang war er daraufhin Ensemblemitglied des Theaters in der Josefstadt in der österreichischen Hauptstadt. Müller spielte im TV unter anderem in den Serien "Der Clown" und "Bernds Hexe" mit.

Im Kino war er unter anderem in den Filmen "Fleischwolf", "Spotlight" und "Alles Walze" zu sehen. Seit 2002 verkörpert er bei "Die Rosenheim-Cops" den Polizeihauptmeister (ehemals Polizeiobermeister) "Michi Mohr". Für diese Rolle wurde er 2017 sogar mit dem bayerischen "Stern der Sicherheit" ausgezeichnet. Im Jahr 2019 kam mit dem "Stern der Gewerkschaft" der Polizei Hessen eine weitere Ehre hinzu. Interessanterweise hatte Max Müller ursprünglich für eine andere Rolle vorgesprochen: Nachdem es als Kommissar nicht klappen sollte, bot man ihm schließlich die Rolle des Polizeihauptmeisters an.

Mehrere CDs: Max Müller ist ausgebildeter Sänger

Für den ausgebildeten Sänger spielt neben der Schauspielerei auch die Musik eine große Rolle. Sein Operndebüt gab Max Müller 2002 – im selben Jahr wie sein Engagement bei "Die Rosenheim-Cops" – in der Titelrolle des Franziskus in der gleichnamigen Kirchenoper beim Carinthischen Sommer. Er tritt regelmäßig als Sänger auf und hat mittlerweile mehrere CDs rausgebracht.

Max Müller auf der Musikbühne: Erste Auftritte mit seinem Vater

Wie " " im Mai 2017 berichtete, sammelte der Star aus "Die Rosenheim-Cops" erste Bühnenerfahrungen mit seinem Vater Max Müller Senior (1930-2013), der Jahrmarktbuden betrieb und abends als Conferencier auftrat. "Papa besaß eine unglaubliche Gabe, zu kommunizieren. Er sprach die Leute ungeniert an, traf den richtigen Ton, erspürte das Thema, und er hatte Humor", erzählte Müller damals im Interview. Gemeinsam mit seinem Vater habe er zum ersten Mal auf der großen Bühne gestanden: "Ich war drei Jahre alt, liebte Märchenschallplatten und konnte 'Max und Moritz' auswendig. Ich sagte zweieinhalb Streiche auf, dann holte Mutti mich wieder von der Bühne."

12. März: Max Müller teilt Geburtstag mit seiner Mutter

Auch wenn über das Liebesleben des Schauspielers nichts bekannt ist, macht Max Müller aus seiner Zuneigung zu einer bestimmten Frau kein Geheimnis: Mit Mama Mathilde teilt er nicht nur die Gene, sondern auch den Geburtstag. Beide wurden am 12. März geboren und begehen diesen Ehrentag gemeinsam, wie der Österreicher der im März 2025 verriet: "Wir treffen uns in einem unserer Lieblingslokale, essen was Nettes und stoßen aufs Leben an."

Schauspieler Max Müller und seine Mutter Mathilde. © Martin Steinthaler/Agentur Presse-Partner Köln/dpa

Max Müller blieb Wien treu: "Ich wohne im Hotel"

Trotz jahrelangem Engagement bei "Die Rosenheim-Cops" hat Max Müller seinen Wohnsitz nie ganz an den Drehort vor München verlegt. Im Gespräch mit der AZ verriet er im Dezember 2024: "Ich wohne im Hotel 'Splendid'." Der bayerischen Hauptstadt könne er dennoch viel abgewinnen, wie er betonte: "München mag ich sehr. Und am liebsten bin ich zu Fuß unterwegs."