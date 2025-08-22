"Rosenheim-Cops"-Star Max Müller packt aus: Beinahe hätte es keinen "Michi Mohr" gegeben

Max Müller ist seit der ersten Folge Teil der erfolgreichen Serie "Die Rosenheim-Cops". Doch beinahe hätte es nie einen Polizeiobermeister "Michi Mohr" gegeben, wie der Schauspieler nun verrät.

Seit unglaublichen 585 Folgen spielt Max Müller in "Die Rosenheim-Cops" den Polizeiobermeister "Michi Mohr" – und es sollen noch viele weitere Episoden folgen. Die neue Staffel der beliebten Serie startet in wenigen Wochen. Jetzt blickt der Schauspieler auf die Anfänge zurück – und enthüllt, dass er direkt zum Dreh-Start im Jahr 2000 eine falsche Entscheidung getroffen hatte.

Seit 25 Jahren bei "Die Rosenheim-Cops": Max Müller schwärmt von Dreh-Team

Für das Team von "Die Rosenheim-Cops" wird es mit den neuen Folgen sehr emotional: Marisa Burger verlässt das Krimi-Format auf eigenen Wunsch. Details zu ihrem Ausstieg werden bislang noch geheimgehalten, aber eines steht schon jetzt fest: "Miriam Stockl" wird sehr fehlen, auch wenn mit Sarah Thonig ein würdiger Ersatz gefunden wurde. Wie wichtig der Zusammenhalt innerhalb der Produktion ist, hat Max Müller jetzt verraten. "Das Team von 'Die Rosenheim-Cops' ist absolut unvergleichlich. Hinter und vor der Kamera. Seit 25 Jahren", sagt er im Gespräch mit " ".

Max Müller klärt auf: Beinahe kein "Michi Mohr" bei "Die Rosenheim-Cops"

Dabei kommt der Schauspieler auch auf seine Figur "Michi Mohr" zu sprechen. Als am 9. Juni 2000 der erste Drehtag anstand, war für Max Müller "alles sehr, sehr neu." Bis dato hatte er zwar für Filme und andere Serien vor der Kamera gestanden, aber "Die Rosenheim-Cops" war seine große Chance auf den Durchbruch. Den hat Müller dank "Michi Mohr" inzwischen längst geschafft – doch beinahe wäre es nicht dazu gekommen.

Max Müller mit seinen "Rosenheim-Cops"-Kollegen Dieter Fischer und Igor Jeftic. © ZDF/Bojan Ritan

Wie der 60-Jährige enthüllt, wurde seine Figur "Michi Mohr" erst zum Drehstart getauft. "Er war nämlich noch namenlos, beziehungsweise gab es zwei Namen für die Rolle", erklärt er dazu. Neben "Michi Mohr" stand auch der Name "Peter Renner" zur Debatte. Max Müller selbst hatte ein Mitspracherecht an der Namensgebung: "Und ich war, selbstverständlich, für 'Peter Renner'." Doch dank des Eingreifens der Produktion konnte das verhindert werden, denn: "Ich wurde haushoch überstimmt. Gott sei Dank!"

Ausstieg von Max Müller: Dann will er "Die Rosenheim-Cops" verlassen

Ob die "Rosenheim-Cops"-Rolle von Max Müller ebenfalls diesen Erfolg als "Peter Renner" gehabt hätte? Das wird man nie erfahren. Dennoch müssen sich die Zuschauer bald auf eine weitreichende Änderung gefasst machen. Mit Marisa Burger verlässt ein echtes Urgestein die Serie. Drohen noch weitere Ausstiege? Anfang des Jahres verriet Max Müller: "Wenn es langweilig wird, dann höre ich sofort auf. Aber bis jetzt ist es noch nicht so." Für die Fans bleibt zu hoffen, dass sich daran auch nichts ändert.