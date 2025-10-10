"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger: Freundin enthüllt privates Geheimnis

Marisa Burger freut sich über ein neues berufliches Projekt. Doch im Gespräch mit einer Freundin kommt ein privates Geheimnis der Schauspielerin ans Licht. Wovon ist die Rede?

Am 7. Oktober startete die 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" im ZDF. Es wird die letzte Staffel sein, in der Marisa Burger (52) als "Miriam Stockl" zu sehen ist. Bereits im Frühjahr gab die Schauspielerin bekannt, aus der Serie auszusteigen. Ihre Fans fragten sich schnell, wie Burgers berufliche Zukunft nach den "Rosenheim-Cops" aussehen wird. Die 52-Jährige verriet dann vor Kurzem, als Podcasterin durchstarten zu wollen. Im Gespräch mit einer Freundin kommt ein privates Geheimnis ans Licht.

Marisa Burger und Solveig Duda: Jetzt sprechen sie über neues Projekt

Im Podcast " " erzählen Marisa Burger und ihre Podcast-Partnerin Solveig Duda, wie die Überlegung zum Audio-Projekt kam. Duda habe die Idee gehabt und sich "relativ schnell gedacht", das Projekt gemeinsam mit Burger angehen zu wollen: "Ich dachte, Marisa wär eigentlich cool dafür. Wir zwei." Sie sei dann auf die "Rosenheim-Cops"-Bekanntheit "zugekommen" und habe gefragt: "Marisi, hättest du Lust?" Im Podcast-Gespräch schiebt Burgers gute Freundin, die die Schwester von "Rosenheim-Cops"-Star Alexander Duda (70) ist, direkt eine Frage hinterher: "Ups, darf ich dich hier Marisi nennen?"

Marisa Burger wirkt genervt: Privates Geheimnis enthüllt

Solveig Duda verwendet im Alltag für Burger offensichtlich den Spitznamen "Marisi" – abgeleitet von ihrem eigentlichen Namen Marisa. Damit enthüllt die Freundin der "Miriam Stockl"-Darstellerin ein privates Geheimnis. Marisa Burger scheint nicht allzu begeistert davon, dass Duda ihren Spitznamen offenbart hat. Mit leicht genervtem Unterton meint die Schauspielerin im Gespräch: "Wir sind zwei Freundinnen, es ist schon rausgerutscht, es steht schon im Raum."

Doch auch Marisa Burger nutzt jetzt öffentlich ihren Spitznamen für Solveig Duda: "Es ist jetzt da, Solli." Duda betont erneut: "Ab und zu sage ich Marisi." Die Damen kichern vor sich hin und schnell wird klar: Die Spitznamen-Diskussion ist wohl eher mit ganz viel Humor zu nehmen.

Marisa Burger und ihre gute Freundin Solveig Duda reden in einem neuen Podcast-Projekt über Theater, Kunst, Bücher und viele weitere Interessen. © imago/Breuel-Bild

Freundin von Marisa Burger zieht Fazit: "Total bescheuert"

Der gemeinsame Podcast der zwei Frauen dreht sich um Theater, Kunst, Bücher, Filme und Restaurants in München. Doch wie Solveig Duda verrät, hatten Marisa Burger und sie ursprünglich ganz andere Pläne. Anfangs sei die Idee gewesen, im Audio-Format "über toxische Beziehungen zu sprechen". Duda betont: "Total bescheuert eigentlich."

Marisa Burger enthüllt Podcast-Details: "Toxische Beziehungen"

Während sich die beiden zu einem persönlichen Gespräch getroffen haben, sei ihnen eine bessere Alternative eingefallen. "Dann haben wir gemerkt, als wir immer mehr in die Materie von toxischen Beziehungen, True Crime und so weiter eingestiegen sind, dass wir immer schlechter drauf [waren, d. R.]. Und dass wir eigentlich gemerkt haben, die Welt um uns rum ist eh schon so anstrengend", so Marisa Burger. Anschließend habe sich die Idee ergeben, sich im Podcast mit ihren Interessen wie Kunst und Theater "auseinanderzusetzen".