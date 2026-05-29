"Rosenheim-Cops"-Star komplett verändert: Marisa Burger zeigt sich mit neuer Frisur

Keine Spur mehr von "Miriam Stockl": Marisa Burger hat ihren Look verändert und den Gang zum Friseur gewagt. Wie sie der AZ verrät, hatte die Schauspielerin große Lust auf eine optische Veränderung.

So sieht Marisa Burger nicht mehr aus. Die Schauspielerin hat sich für einen neuen Look entschieden.

Schnipp, schnapp und die Haare sind ab: Marisa Burger zeigt sich aktuell komplett verändert. Die Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle in "Die Rosenheim-Cops" bekannt ist, hat einen neuen Style aufgelegt – und da erinnert nichts mehr an die brave "Miriam Stockl".

Neuer Look für Marisa Burger: Keine Spur mehr von "Miriam Stockl"

Als Polizeisekretärin präsentierte sich Marisa Burger in den vergangenen 25 Jahren meist in blumigen Kleidern und schwarzer Bobfrisur mit Haarreif, was zu ihrem optischen Markenzeichen wurde. Die Zeiten am Set der "Rosenheim-Cops" sind seit vergangenem Jahr allerdings vorbei, denn die gebürtige Bayerin hat ihre Rolle an den Nagel gehängt. Im Herbst 2026 werden die letzten Folgen mit ihr als "Miriam Stockl" ausgestrahlt.

Für Burger scheint nun die Zeit der Veränderung gekommen zu sein. In den letzten Monaten stand die Schauspielerin in Hamburg für das Stück "Kleine Verbrechen unter Liebenden" als Hauptdarstellerin auf der Bühne. Inzwischen ist sie wieder nach München zurückgekehrt und hat den Gang zum Friseur gewagt. Der schwarze Bob ist zwar geblieben, wirkt aber mit dem frischen Schnitt ganz anders – aus brav wurde rockig:

Marisa Burger hat sich optisch vom "Miriam Stockl"-Look verabschiedet. © Instagram/burger.marisa

Ob sich Marisa Burger mit dem neuen Look bewusst von "Miriam Stockl" abgrenzen wollte? Für Schauspielerinnen in erfolgreichen TV-Serien ist es nicht ungewöhnlich, dass sie sich über Jahre hinweg optisch kaum verändern dürfen – immerhin haben die Zuschauer gewisse Erwartungen.

"Rosenheim-Cops"-Star freut sich über Veränderung: "Fühle mich sehr wohl"

Bei der 52-Jährigen hat die Wandlung aber keine tiefere Bedeutung. "Ich habe öfter mal eine neue Frisur und hatte bei den warmen Temperaturen Lust auf eine Veränderung", richtet die Schauspielerin der AZ aus. "Ich hatte schon immer gerne auch mal kürzere Haare und fühle mich sehr wohl."

Marisa Burger scheint ihre Zeit nach den "Rosenheim-Cops" sichtlich zu genießen. Dennoch wird mit Spannung erwartet, wie sie aus der Krimi-Serie aussteigen wird. Eins hatte sie der AZ 2025 auf dem roten Sofa aber bereits verraten: "Meine Rolle wird lebendig aus der Serie herauskommen. Und ich, oder vielmehr die 'Frau Stockl', darf so blühen, wie sie noch nie in 25 Jahren geblüht hat." Alles Weitere werden die Zuschauer erst ab Herbst 2026 erfahren, wenn die neuen Folgen im TV laufen.