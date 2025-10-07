Seit der ersten Folge ist Karin Thaler ein fester Bestandteil der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Aber hat sie auch nach 25 Jahren noch immer Lust auf ihre Rolle der "Marie Hofer"? Wie sie über einen Ausstieg denkt, hat sie der AZ im persönlichen Gespräch verraten.

2025 ist für Karin Thaler (60) das Jahr ihrer großen Jubiläen: Am 12. Juni feierte sie ihren 60. Geburtstag, seit 30 Jahren ist sie mit ihrem Ehemann zusammen und die 25. Staffel "Die Rosenheim-Cops" steht in den Startlöchern. "Ich kann es nicht fassen", sagt sie erstaunt im Gespräch mit der AZ. Seit der ersten Folge der ZDF-Serie verkörpert sie die Figur "Marie Hofer". Besteht dabei die Gefahr der Eintönigkeit? Wie geht sie mit dem Abschied von Marisa Burger um? Und wie steht sie selbst zu einem möglichen "Rosenheim Cops"-Abschied? Der AZ steht sie Rede und Antwort.

Karin Thaler gibt Einblicke in die neuen Folgen "Die Rosenheim-Cops"

Mit dem großen Erfolg hatte Karin Thaler vor 25 Jahren nicht gerechnet, als in der Bavaria Filmstadt die Dreharbeiten zu dem Erfolgsformat starteten. Bei der Schauspielerin war eher das Gegenteil der Fall, sie befürchtete die frühzeitige Einstellung: "Von der redaktionellen Seite gab es damals nach sieben Folgen ein Schreiben, dass ein bisschen was am Konzept geändert werden sollte. Mein erster Gedanke war: Das war es dann! Und jetzt sind wir ein Vierteljahrhundert später bei der 600. Folge."

Worauf dürfen sich die Zuschauer in der neuen Staffel "Die Rosenheim-Cops" freuen? Karin Thaler gibt einen kleinen Ausblick auf die kommenden Folgen. "Ich kann nur sagen, dass es weiterhin die schönen Klatsch- und Tratsch-Geschichten sowie lustige Verwechslungen geben wird. Wir haben alle nach wie vor eine sehr große Spielfreude", sagt sie im AZ-Gespräch.

Abschied von Marisa Burger: Karin Thaler ist traurig

Doch in den neuen Folgen steht auch ein Abschied bevor: Marisa Burger verlässt als Polizeisekretärin "Miriam Stockl" die Serie. Vor allem Karin Thaler trifft das hart, immerhin stehen die beiden seit Jahrzehnten gemeinsam vor der Kamera: "Ich bin natürlich sehr traurig, dass Marisa Burger dieses Jahr aufhört."Den Schreibtisch von "Frau Stockl" übernimmt Kollegin Sarah Thonig, die seit 2015 als "Christin Lange" dabei ist.

Karin Thaler und Marisa Burger stehen seit der ersten Folge "Die Rosenheim-Cops" gemeinsam vor der Kamera. © ZDF/Christian A. Rieger

"Rosenheim-Cops"-Ausstieg? Das sagt Karin Thaler

Hat Karin Thaler selbst schon über einen Ausstieg aus "Die Rosenheim-Cops" nachgedacht? Steht vielleicht der nächste Abgang an? Die Zuschauer dürfen beruhigt sein, denn noch hat die 60-Jährige keine Ambitionen, ihre Rolle an den Nagel zu hängen. "Es gab bisher keinen Grund", erklärt sie der AZ ihre Entscheidung. Bei einer anderen Serie hingegen sah das anders aus. Von 2011 bis 2017 drehte Thaler für "Hubert und Staller" – doch nach sechs Jahren war plötzlich Schluss. "In meinem letzten Jahr dort war ich aber nicht mehr so glücklich und habe sehr gehadert, ob ich weiter dabei sein will."

Als "Marie Hofer" hingegen will sie weiterhin vor der Kamera stehen. "Bei den 'Rosenheim-Cops' habe ich aber immer gesagt: Hier bleibe ich", betont sie im AZ-Gespräch. Ihr ist allerdings bewusst, dass sich das jederzeit ändern kann. "Aber man weiß nie, was kommt. Es widerspricht auch meinem neuen Lebensmotto. Ich genieße und habe Vertrauen, was kommen wird, aber ich werde keine großen Pläne machen. Bisher habe ich nicht darüber nachgedacht, auszusteigen."

Das ist genau das, was unsere Fans an der Serie lieben: diese Beständigkeit. - "Die Rosenheim-Cops"-Darstellerin Karin Thaler

Besteht bei einer Rolle, die man seit 25 Jahren durchgehend spielt, nicht die große Gefahr der Eintönigkeit? Auf diese Frage antwortet Karin Thaler ehrlich: "Diese Gefahr besteht natürlich, aber das ist genau das, was unsere Fans an der Serie lieben: diese Beständigkeit." Und auch die Produktionsbedingungen verhindern offenbar, dass sich die Schauspieler schnell langweilen. "Ich habe gar nicht so viele Drehtage, ich drehe meine Szenen meist im Block", erklärt die Schauspielerin. "Es ist nach wie vor sehr abwechslungsreich."

Damit dürfte klar sein, dass Karin Thaler nicht so schnell bei "Die Rosenheim-Cops" aussteigen wird. Und die Zuschauer dürfen sich freuen, denn am 7. Oktober startet die 25. Staffel im TV. In der ZDF-Mediathek kann man die neuen Folgen bereits eine Woche vor Ausstrahlung streamen.