"Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler komplett überfordert: "Ich habe Angst"

Eigentlich fühlt sich "Rosenheim-Cops"-Star Karin Thaler vor der Kamera sehr wohl. Doch bestimmte TV-Auftritte werden für die Schauspielerin zur großen Herausforderung. Thaler spricht jetzt offen über ihre Ängste ...

Als Schauspielerin machte sich Karin Thaler (61) bei den "Rosenheim-Cops" einen Namen. Dass die "Marie Hofer"-Darstellerin neben dem Schauspiel auch schreiben kann, bewies sie mit ihrer Autobiografie "Stark, weil ich stark sein musste: Die Doppelrolle meines Lebens". Das Buch wurde erstmals im April dieses Jahres veröffentlicht. Für die Promo-Arbeit führte es Thaler in mehrere deutsche Talkshows. Jetzt verrät die Schauspielerin, wie schwer ihr solche TV-Auftritte fallen.

Karin Thaler gesteht Angst vor TV-Auftritten: "Bin immer froh, wenn es vorbei ist"

In den letzten Wochen war Karin Thaler unter anderem in der "NDR Talk Show" und "DAS! Rote Sofa" zu sehen. Solche TV-Auftritte sind für die 61-Jährige offenbar nicht so einfach. Bevor sie vor die Kamera tritt, komme sie regelrecht ins Zittern und sei schnell überfordert. In " ", dem Podcast ihrer einstigen "Rosenheim-Cops"-Kollegin Marisa Burger, gesteht Thaler: "Oh Gott, ich bin immer froh, wenn es vorbei ist. Ich hasse es. Ich habe Angst, ich schwitze." Livesendungen seien für die geübte Schauspielerin die "Hölle".

"Rosenheim-Cops"-Star ratlos: "Ist es Versagensangst?"

Woran genau das liegt, könne sich Karin Thaler nicht erklären. "Ist es eine allgemeine Versagensangst? Ich könnte selber gar nicht sagen, was es ist." Die Blondine wisse rational gesehen, dass auf den Talkshow-Bühnen eigentlich keine Gefahr bestehe. Doch wenn die Nerven durchdrehen, hilft Rationalität meist nur wenig.

Karin Thaler bei der "NDR Talk Show" vor wenigen Monaten. TV-Auftritte wie dieser fallen der Schauspielerin oft nicht leicht. © imago/Stephan Wallocha

Marisa Burger über Karin Thaler: "Du hast mich völlig entsetzt angeschaut"

Dass Thaler nur ungern für Livesendungen die Bühne betritt, weiß auch ihre gute Freundin Marisa Burger. Die einstige "Miriam Stockl"-Darstellerin hat ebenfalls ein eigenes Buch veröffentlicht. Im Herbst 2023 erschien ihre Autobiografie "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war: Vom Mut, eigene Wege zu gehen". Im Zuge dessen promotete die 52-Jährige das Werk – wie ihre einstige "Rosenheim-Cops"-Kollegin – in Talkshows und verschiedenen Sendungen. Karin Thaler habe damals bei ihrer Kollegin angefragt, ob sie "das dann auch machen" müsse, erzählt Burger. "Du hast mich völlig entsetzt angeschaut. Da hab ich gesagt: 'Natürlich, Karin, musst du das machen. Weil du willst ja auch dein Buch verkaufen.' So angsterfüllt hast du mich angeschaut."

Karin Thaler auf Lesetour: "Da bin ich voll drin"

Karin Thaler ist offensichtlich kein Fan von Talkshows – bei Lesungen aus ihrem Buch fühle sie sich dafür umso wohler. "Da bin ich voll drin, das ist meine Geschichte, das liebe ich. Und meine Stimme ist fürs Lesen ja auch nicht gerade die Schlechteste", meint die Schauspielerin überzeugt. Auch sagt sie: "Wenn's an mir liegt, würde ich jedes Wochenende irgendwo vorlesen."

Karin Thaler an der Seite ihrer einstigen "Rosenheim-Cops"-Kollegin Marisa Burger. Die beiden verbindet bis heute eine tiefe Freundschaft. © imago/Sven Simon

Wer Karin Thaler live erleben möchte, hat im Herbst 2026 die Chance dazu. Ab September geht die "Rosenheim-Cops"-Bekanntheit auf Lesetour. Dabei führt es sie unter anderem auch nach Bayern. Am 10. Oktober ist die 61-Jährige im Bürgerhaus in Unterföhring anzutreffen. Thaler hofft auf zahlreiches Erscheinen bei der Lesung. Eine gespannte Zuhörerin hat sie jedenfalls schon sicher. Marisa Burger will sich den Auftritt ihrer langjährigen Freundin nicht entgehen lassen.