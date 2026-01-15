"Rosenheim-Cops"-Star bittet um Hilfe: Es folgt peinliche Stille

Bei den "Rosenheim-Cops" ist Max Müller eine feste Nummer. Doch nun führt es den Schauspieler auf neue Wege.

Früh war Max Müller (60) klar, wo er beruflich hinmöchte. Der Österreicher wusste genau, wo sein Talent und seine Interessen lagen. Über ein Studium in Schauspiel und Gesang zog es Müller schnell vor die TV-Kameras. In Serien wie "Der Clown" und "Bernds Hexe" übernahm er verschiedene Rollen – 2002 zog es ihn zu den "Rosenheim-Cops". Seitdem verkörpert er "Michi Mohr". Jetzt wandelt Müller auf neuen Pfaden im Fernsehgeschäft.

Neue TV-Wege für Max Müller: Quizshow-Premiere bei Kai Pflaume

Bei " " feiert Max Müller in einer aktuellen Folge seine Quiz-Premiere. "Ich hab noch nie so was gemacht", erklärt der Schauspieler in der TV-Show von Kai Pflaume (58). Tatsächlich sind Rate-Formate für Müller bislang Neuland gewesen. An der Seite von Teamkollege Bernhard Hoëcker (55) stellt er sich dem Fragen von Pflaume. Der "Rosenheim-Cops"-Star und Hoëcker schlagen sich wacker – in vielen Themenfeldern wissen sie eine Antwort. Doch bei einer Frage ist das Quiz-Duo dringend auf Hilfe angewiesen.

Vergebliche Bitte um Hilfe

Kai Pflaume will von Max Müller und Bernhard Hoëcker wissen: "Wer sich an der Börse an dem nach einem ehemaligen New Yorker Restaurant benannten 'Lindy-Effekt' orientiert, ... A: investiert nicht in junge, sondern nur in etablierte Unternehmen, B: lässt sich beim Aktienkauf von popkulturellen Trends verleiten, oder C: verkauft Aktien immer am dritten Tag nach einem Kursanstieg?" Die Quiz-Kollegen rätseln eine Weile, doch gestehen sich ein, die richtige Antwort nicht zu wissen. Sie nutzen den Publikumsjoker und drehen sich in Richtung der Studiogäste. Auch nach längerem Warten stellt sich heraus: Das Publikum kann Müller und Hoëcker nicht weiterhelfen. Kein Studiogast liefert überhaupt eine Antwort.

Bernhard Hoëcker stellt sich gemeinsam mit Max Müller dem Fragenhagel bei "Wer weiß denn sowas?" © imago/Future Image

Glück im Unglück bei "Wer weiß denn sowas?"

Fast schon peinlich berührt hofft das Quiz-Team, dass das Publikum doch noch reagiert. Max Müller und Bernhard Hoëcker können ihr Lachen nicht verbergen – die Situation scheint ein Ticken zu skurril. "Dann haben wir doch wirklich schwere Fragen", witzelt Hoëcker. Schlussendlich tippen er und sein Teamkollege auf Antwortmöglichkeit A. Das Glück ist auf ihrer Seite, denn damit liegt die beiden sogar richtig.

Jähes Ende: Verlierer auf beiden Seiten

Am Ende der Sendung vergeht Müller und Hoëcker jedoch das Lachen. Auch das gegnerische Team – bestehend aus Müllers "Rosenheim-Cops"-Kollege Dieter Fischer (54) und Wotan Wilke Möhring (58) – kann sich nicht freuen. Beide Teams verzocken ihr bereits erspieltes Quiz-Geld, da sie eine finale Frage nicht richtig beantworten. So hatte sich Max Müller seine Quizshow-Premiere sicherlich nicht vorgestellt.

Kai Pflaume findet bei "Wer weiß denn sowas?" tröstende Worte. © imago/Eventpress

Doch der Schauspieler und die anderen Quiz-Kandidaten dürfen sich über aufmunternde Worte freuen. Moderator Kai Pflaume versucht, die Stimmung zu heben: "Jetzt ist es halt ein totaler Downer. Aber bis dahin war es echt gut!" Er lobt die Leistung beider Teams.