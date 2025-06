"Rosenheim-Cops"-Kollege über Marisa Burgers neue Jobs: "Schaden sich selber am meisten"

Marisa Burger steht im Rahmen der 25. Staffel das letzte Mal für "Die Rosenheim-Cops" vor der Kamera. Im Interview mit der AZ spricht nun Serienkollege Max Müller über Burgers Ausstieg aus der Serie. Zudem gibt der Schauspieler einen Einblick hinter die Kulissen des beliebten ZDF-Formats.

Die Fans der "Rosenheim-Cops" mussten stark sein, als verkündet wurde: Marisa Burger (51) wird die Serie verlassen. Die Schauspielerin zählt zu den absoluten Zuschauerlieblingen des ZDF-Formats. Nach der 25. Staffel soll aber endgültig Schluss sein für ihre Figur "Miriam Stockl".

Die "Rosenheim-Cops" ohne Marisa Burger – das wird auch für die Serienkollegen der 51-Jährigen eine große Umstellung. Karin Thaler (59) und Max Müller (60) stehen seit der ersten Staffel mit der Schauspielerin vor der Kamera. Im Interview mit der AZ spricht Müller jetzt über seine langjährige Kollegin und ihren "Rosenheim-Cops"-Ausstieg.

"Rosenheim-Cops": Das hat Max Müller über Serien-Aus von Marisa Burger zu sagen

Für Max Müller ist die "größte Überraschung" der im Herbst kommenden 25. "Rosenheim-Cops"-Staffel, "dass es die letzte [...] von 'Frau Stockl' sein wird". Zudem erklärt der "Michi Mohr"-Darsteller der AZ im Namen des gesamten Casts: "Natürlich macht uns das traurig. Aber zurzeit überwiegt noch die Freude, dass sie da ist. Und die Freude am gemeinsamen Spielen." Für Müller stehe außer Frage, dass "Marisa eine ausgezeichnete Schauspielerin" ist. In Bezug auf die "Fernsehwelt" und die Zukunft seiner Serienkollegin betont er: "Wenn die Verantwortlichen [...] diesen Diamanten [Marisa Burger, d. R.] nicht angemessen zum Leuchten bringen, schaden sie sich selber am meisten."

Hinter den Kulissen von "Die Rosenheim-Cops": "Macht manches einfacher"

Über die lieben Worte ihres "Rosenheim-Cops"-Kollegen dürfte sich die "Miriam Stockl"-Darstellerin bestimmt freuen. Max Müller äußert im AZ-Gespräch, dass hinter den Kulissen der Serie "die Stimmung [...] meistens recht entspannt" sei. Das liege "hauptsächlich daran, dass das Team – auch hinter der Kamera – sich schon viele Jahre lang kennt. Das macht manches etwas einfacher".

Am Set der "Rosenheim-Cops" spielt Herzlichkeit eine große Rolle. © imago/Revierfoto

Max Müller: Schauspieler stellt Forderung an Serien-Kollegen

Am Set der "Rosenheim-Cops" bleibt es immer spannend. Der 60-Jährige weiß auch, warum: "Weil wir uns um die nötige Spannung bemühen! Wenn man sich schon dafür entscheidet, in einer Serie zu spielen [...], dann sollte man sich gefälligst auch entscheiden, daran Freude zu haben." Für den Schauspieler ist eines gewiss: "'Luft raus' gilt nicht!"

Wenn die Dreharbeiten zur 25. "Rosenheim-Cops"-Staffel abgeschlossen sind, könnte Marisa Burger das freundliche Miteinander am Set vermissen. Denn wie Max Müller erklärt, sei "ehrliche Herzlichkeit" hinter den Kulissen "ein großes Thema". Sie spiegele sich "im ganzen Team" wider – "vor und hinter der Kamera".