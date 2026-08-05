"Rosenheim-Cops"-Geheimnis gelüftet: Das wurde aus "Vincent Hofer"-Darsteller Thomas Stielner

Von Staffel 1 bis 6 spielte Thomas Stielner in "Die Rosenheim-Cops" die Rolle "Vincent Hofer", bis er plötzlich spurlos verschwand. Seit über 20 Jahren ist er in der Serie nicht mehr aufgetaucht und viele Zuschauer fragen sich noch immer: Was ist mit dem Serien-Sohn von Karin Thaler passiert? Die AZ kennt die Antwort.

Was wurde eigentlich aus Thomas Stielner, der in "Die Rosenheim-Cops" bis zur sechsten Staffel den Sohn von Karin Thaler und Neffen von Joseph Hannesschläger spielte?

Über 20 Jahre ist es her, dass Thomas Stielner vor der Kamera der Serie "Die Rosenheim-Cops" stand. Bereits in der ersten Folge, die 2002 TV-Premiere feierte, spielte er den Sohn von Karin Thalers Rolle "Marie Hofer". Doch nach der sechsten Folge der sechsten Staffel tauchte "Vincent Hofer" ab 2006 nie wieder in dem Erfolgsformat auf. Was steckt dahinter? Und was macht der Schauspieler heute? Die AZ hat bei der Produktion nachgehakt.

Wo steckt "Vincent Hofer"? Spekulationen um "Rosenheim-Cops"-Figur

Das Verschwinden von "Vincent Hofer" weckt Erinnerungen an das Mysterium um "Boris Blocksberg", den Bruder von Kultfigur "Bibi Blocksberg". Auch er verschwand plötzlich spurlos und trat in den beliebten Hörspielen nie wieder in Erscheinung. Ähnlich erging es auch dem Sohn von "Marie Hofer".

Zwar gehörte Thomas Stielner nicht zum Hauptcast, war aber in 47 Folgen von "Die Rosenheim-Cops" zu sehen. Und auch viele Fans der ersten Stunde erinnern sich heute noch an ihn, wie ein Blick in ein zeigt. Dort wird unter anderem spekuliert, was aus der Figur wohl geworden ist und wie sich ihr Leben entwickelt haben könnte.

An der Seite von Karin Thaler spielte Thomas Stielner in "Die Rosenheim-Cops" den Sohn "Vincent Hofer". © ZDF

Nach TV-Ausstieg: Das macht Thomas Stielner heute

Dass Thomas Stielner nicht mehr Teil der Krimi-Serie ist, hat einen simplen Grund. "Thomas Stielner hat 'Die Rosenheim-Cops' als Teenager verlassen, da er sich anderen Aufgaben widmen wollte", teilt eine Sprecherin der AZ auf Anfrage mit. 2015 trat der heute 36-Jährige als Gaststar in einer Folge von "Dahoam is Dahoam" auf, doch dieses Intermezzo sollte eine Ausnahme bleiben. "Heute arbeitet er nicht mehr als Schauspieler", verrät die Produktion weiter. Nach seinem Serien-Job hat Stielner eine Ausbildung zum Zimmerer absolviert und arbeitet heute in einem Betrieb außerhalb von München.

Rückkehr nach Rosenheim: So stehen die Chancen für Serien-Sohn von Karin Thaler

Eine Rückkehr von "Vincent Hofer" nach Rosenheim scheint damit ausgeschlossen zu sein. Oder etwa doch nicht? Wie die Sprecherin der AZ erklärt, sei der Sohn von "Marie Hofer" in der Serie "für eine Ausbildung nach München gegangen". Die Hintergründe seines plötzlichen Verschwindens sind der Dramaturgie der "Rosenheim-Cops" geschuldet: "Abschiede werden in der Serie meistens bewusst nicht endgültig erzählt." Damit können sich Macher und Schauspieler eine Hintertüre für eine mögliche Rückkehr offenhalten.

Thomas Stielner hat sich von "Die Rosenheim-Cops" verabschiedet, um seinen eigenen Weg abseits des Rampenlichts zu gehen. © ZDF/Erika Hauri

Ein Wiedersehen mit "Vincent Hofer" ist also nicht komplett ausgeschlossen. Dass Thomas Stielner erneut in diese Rolle schlüpfen wird, ist aber unwahrscheinlich. Denkbar wäre, dass ein neuer Schauspieler die Figur übernimmt und frischen Wind in die Serie bringt. Über entsprechende Pläne ist bislang jedoch nichts bekannt.

Dennoch kommt auf die Zuschauer bald eine große Veränderung zu: Marisa Burger hat als Kultfigur "Miriam Stockl" das ZDF-Format verlassen. Ihre letzten Folgen werden im kommenden Herbst im TV ausgestrahlt. Ob sie einen echten Abschied bekommen oder wie "Vincent Hofer" einfach verschwinden wird, bleibt bis dahin abzuwarten. Burger selbst hat im AZ-Gespräch allerdings angedeutet: "Ich, oder vielmehr die 'Frau Stockl', darf so blühen, wie sie noch nie in 25 Jahren geblüht hat."