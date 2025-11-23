"Rosenheim-Cops"-Ende: Karin Thaler erklärt brodelnde Gerüchteküche

Seit 2002 spielt Karin Thaler als "Marie Hofer" bei den "Rosenheim-Cops" mit. Hört der sympathische TV-Star etwa auch bei der ZDF-Serie auf – und folgt damit Kollegin Marisa Burger? Karin Thaler spricht Klartext.

Schauspielerin Karin Thaler äußert sich deutlich zu den Gerüchten über ein anstehendes Aus bei "Die Rosenheim-Cops". Die 60-Jährige sieht sich immer wieder mit Schlagzeilen rund um einen möglichen Ausstieg oder Rauswurf konfrontiert. Wie geht es also mit ihrer Rolle "Marie Hofer" bei der ZDF-Serie weiter?

Aufhören ein Thema? Karin Thaler erklärt brodelnde Gerüchteküche

Karin Thaler macht die Fans glücklich. Zwar brodle die Gerüchteküche, so der TV-Star, aber Thaler macht klar: "Nein, ich steige nicht aus bei den 'Rosenheim-Cops'." Der Fan-Liebling verrät zudem auf Instagram: "Werde nächstes Jahr weiter als 'Marie Hofer' dabei sein."

"Rosenheim-Cops"-Zuschauer verlieren Fan-Liebling: Ausstieg nach 25 Staffeln

Aufatmen bei den Fans, die nach der laufenden Staffel eines der bekanntesten Serien-Gesichter verlieren werden. Schauspielerin Marisa Burger verlässt das Set der "Rosenheim-Cops" und möchte noch einmal neu durchstarten. Exklusiv in der AZ hat Marisa Burger verraten, dass sie ab dem 27. Februar in Hamburg Theater spielen wird.

Und Karin Thaler? Sie sagte vor kurzem der AZ: "Ich muss sagen, dass ich bis vor zwei Jahren immer noch unterschiedlichste Angebote bekommen habe." Die 60-Jährige betonte aber auch: "Vieles konnte ich aber nicht machen. Mittlerweile kommt nichts mehr." Sollte die Zeit bei den "Rosenheim-Cops" aber einmal für Thaler enden, dann hat sie bereits Pläne: "Ich muss aber auch nicht mehr unbedingt. Mit meiner freien Zeit weiß ich sehr viel anzufangen."