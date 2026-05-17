Die "Rosenheim-Cops" zählen seit Jahren zu den erfolgreichsten Serien im ZDF. Doch trotz starker Quoten wird beim Sender offenbar zunehmend gespart. Ein Medienbericht zeigt, wie sich der Sparkurs auf das Vorabendprogramm auswirkt. Auch Fans der Kultserie dürften aufhorchen.

"Die Rosenheim-Cops" gehören seit Jahren zu den absoluten Publikumslieblingen im deutschen Fernsehen. Regelmäßig schalten mehrere Millionen Zuschauer ein, wenn in Oberbayern wieder ermittelt wird. Selbst Wiederholungen laufen oft überraschend stark im TV. Erst vor wenigen Wochen kratzte die Serie zeitweise sogar an der 30-Prozent-Marke beim Gesamtpublikum.

Gute Markanteile, aber niedrige Quote bei den jungen Zuschauern

"Die Rosenheim-Cops", aber auch die werktäglichen "SOKOs" erreichen beim ZDF ein Publikum, das selbst zur Primetime für viele Privatsender außer Reichweite liegt. Der Mainzer Sender betont die Bedeutung dieser Formate. Sie seien "seit vielen Jahren ein zentraler Pfeiler des Programmangebots", stehen "für Kontinuität, Verlässlichkeit und Qualität" und "genießen eine hohe Akzeptanz beim Publikum", heißt es vom ZDF gegenüber dem Medienmagazin "DWDL".

Weil Rundfunkbeitrag stagniert: Spar- und Umschichtungskurs beim ZDF

Doch weil der Rundfunkbeitrag (früher GEZ) zuletzt nicht erhöht wurde, blickt das ZDF nun genau auf seine Kosten. Man stehe vor der Herausforderung, "auch ein jüngeres Publikum erreichen zu müssen, wenn der Sender auch in diesen Altersgruppen den Rundfunkbeitrag rechtfertigen will", berichtet "DWDL". Heißt: Weil die Vorabend-Serien, wie "Die Rosenheim-Cops", nur schwache Quoten bei den jungen Zuschauern holen, müssen die Formate ab dem späten Nachmittag ihren Teil zum Spar- und Umschichtungskurs beitragen. Die wachsende Wiederholungsrate von Serien-Folgen macht dies bemerkbar.

ZDF streicht und spart: Noch wird Folgen-Anzahl der "Rosenhein-Cops" nicht reduziert

Pikant: Die Anzahl neuer Folgen wird bei den "SOKOs", "Notruf Hafenkante" und "Bettys Diagnose" bald reduziert. Die "Rosenheim-Cops" dürfen auch "kommende Saison dienstags weiterhin 24 Mal ermitteln", berichtet "DWDL". Doch wie lange gilt das noch? Ein Blick in den TV-Planer macht schon jetzt klar, dass nur sechs Monate lang neue Folgen der "Rosenheim-Cops" ausgestrahlt werden. Der Rest wird mit Wiederholungen gefüllt.

"Miriam Stockl"-Darstellerin Marisa Burger: Drehtage pro Episode sinken

Dass sich der finanzielle Druck längst bemerkbar macht, zeigte zuletzt auch Schauspielerin Marisa Burger im Gespräch mit der AZ. Die Darstellerin der beliebten "Miriam Stockl" sprach offen über die Veränderungen am Set: "Im Jahr 2000 haben wir pro Folge zwölf Drehtage gehabt und heute sind wir bei 6,3 Drehtagen für eine Episode." Gerade bei einem derart erfolgreichen Format könne sie diese Entwicklung kaum nachvollziehen. "Das Geld wurde jedes Jahr immer weniger", sagte die Schauspielerin weiter.

"Nicht mehr die Möglichkeit, sich zu entfalten"

Besonders bedauerlich findet Burger, dass durch den Zeitdruck auch kreative Prozesse verloren gingen. "Früher hatten wir die Zeit, unsere Figuren gemeinsam zu entwickeln. Heute wirst du da reingeschmissen und musst einfach nur funktionieren", schilderte sie der AZ. "Man hat einfach nicht mehr die Möglichkeit, sich zu entfalten." Die Aussagen zeigen deutlich, wie stark sich die Bedingungen bei TV-Produktionen in den vergangenen Jahren verändert haben.

Schauspielerin Marisa Burger auf dem AZ-Sofa im November © Daniel Loeper

Für Fans gibt es trotz der Spar-Diskussion aber auch gute Nachrichten: "Die Rosenheim-Cops" bleiben weiterhin fester Bestandteil des ZDF-Programms. Aktuell entsteht bereits die 26. Staffel der Kultserie. Marisa Burger ist mittlerweile ausgestiegen. Ihren letzten Auftritt als "Miriam Stockl" wird sie zu Beginn der neuen Staffel von "Die Rosenheim-Cops" ab Herbst 2026 haben. Ob es auch 2027 weitergeht, ist derzeit noch nicht kommunziert...