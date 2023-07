Rosanna Arquette kracht mit ihrem Auto in ein Einkaufszentrum

Schrecksekunde für Rosanna Arquette. Die Schauspielerin hat aus noch unbekannter Ursache ihren Luxus-BMW in ein Einkaufszentrum gesteuert. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Die Schauspielerin Rosanna Arquette (63) musste nach einem Autounfall in Malibu in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden. , verlor sie am Dienstag die Kontrolle über ihren BMW iX. Bilder zeigen, wie der Luxus-Elektro-SUV hinter einer zerborstenen Glaswand erst vor dem Eingang eines Geschäfts im Freibereich zum Stehen kam. Der Vorfall ereignete sich im riesigen Einkaufszentrum Point Dume Village. Der Sheriff erklärte dem TV-Sender: "Es sieht so aus, als hätte sie möglicherweise die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren." Dem Beamten zufolge habe Arquette keine äußerlichen Verletzungen davongetragen, sei aber vorsorglich in die Klinik gebracht worden.

Außerdem gab er bekannt, dass eine Beeinträchtigung durch Drogen oder Alkohol wohl nicht vorliege. Die Behörden seien gegen 11 Uhr benachrichtigt worden, dass auf der Rückseite der Mall ein Wagen durch eine Glaswand gefahren und dort zum Stehen gekommen sei. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang noch nicht bekannt. Ein Feuerwehrmann, der ebenfalls an den Ort gerufen wurde, , dass Arquette möglicherweise nach vorne fahren wollte, aber rückwärts losfuhr.

Es sei pures Glück gewesen, dass keine Gäste verletzt wurden. Der Wagen habe vor dem Stehenbleiben noch drei Balken eingerissen, die eigentlich ein Dach stützen. In unmittelbarer Umgebung befinden sich zahlreiche Tische und Stühle, die allerdings zum Zeitpunkt des Unfalls glücklicherweise unbesetzt gewesen seien. Fachleute müssten nun entscheiden, ob das Dach noch sicher sei oder zusätzlich gestützt werden müsse. Dennoch sagte der Feuerwehrmann auch: "Die Ursache des Unfalls wird noch untersucht."

Rosanna Arquette und ihre berühmte Familie

Rosanna Arquette stammt aus einer der berühmtesten Künstler-Familien der USA. Ihre jüngeren Geschwister sind David Arquette (51), Patricia Arquette (55), Alexis Arquette (1969-2016) und Richmond Arquette (59), die allesamt Karriere in Hollywood machten. Auch ihr Vater Lewis war Schauspieler, ihr Großvater Cliff TV-Komiker. Berühmt wurde sie in den 80er-Jahren an der Seite von Popstar Madonna (64) in der Komödie "Susan ... verzweifelt gesucht". Es folgten zahlreiche Engagements unter anderem im Kultfilm "Pulp Fiction" oder in vielen TV-Produktionen wie "CSI", "Law & Order" oder zuletzt in der ABC-Serie "Big Sky".