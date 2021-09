Ronan Keating: Sein vierjähriger Sohn liegt im Krankenhaus

Ronan Keating musste seinen vierjährigen Sohn Cooper in ein Londoner Krankenhaus bringen. Der Sänger sei "krank vor Sorge", wie er auf Instagram schreibt.

Ronan Keating (44) und seine Frau Storm (39) sorgen sich um den gemeinsamen Sohn Cooper. Der Vierjährige musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sänger , die den Kleinen in einem Krankenhausbett zeigen. "So habe ich mir die vergangenen 24 Stunden nicht vorgestellt", schrieb er dazu. "Aber man weiß nie, womit das Leben einen überrascht." Beide Eltern seien zwar "krank vor Sorge", doch ihr Sohn sei ein "absoluter Held". "Seine Stärke und sein Charme hauen mich um", so der fünffache Vater. Warum Cooper ins Krankenhaus musste, verriet Keating nicht.

Das erste Bild zeigt Cooper auf einer Liege sitzend. Er spielt auf einem Laptop das Spiel "Minecraft". Ein weiteres Bild zeigt ihn im Bett mit Sauerstoffmaske, Teddybär und "Spiderman" auf dem Bildschirm vor ihm. Mutter Storm Keating und dankte ihren Followern für die vielen Besserungswünsche und gab Entwarnung. "Es hat funktioniert. Er ist auf dem Weg der Besserung und auf dem Weg nach Hause", schrieb sie am Donnerstagabend.