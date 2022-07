Romantischer Rückblick: Julia Roberts feiert 20. Hochzeitstag

Julia Roberts ist seit 20 Jahren verheiratet. An diesem Meilenstein ließ sie nun auch ihre Instagram-Follower teilhaben.

Julia Roberts (54) feiert ihren 20. Hochzeitstag und lässt auch ihre fast zehn Millionen Instagram-Follower daran teilhaben. Die 54-Jährige , auf dem sie ihren Ehemann Danny Moder (53) küsst. "20", schrieb sie nur dazu und setzte die Hashtags "#can'tstopsmiling" und "#can'tstopkissing" ("kann nicht aufhören zu lächeln und zu küssen"). Viele prominente Freunde freuten sich in den Kommentaren mit dem Paar über den Meilenstein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Wenige Familienfotos

Roberts hält ihr Familienleben so weit es geht von der Öffentlichkeit fern. Gemeinsame Fotos mit ihrem Ehemann sind eine Seltenheit. Die beiden hatten sich kennengelernt, als die Schauspielerin im Jahr 2000 den Film "The Mexican" drehte. Ihr zukünftiger Ehemann arbeitete damals am Set als Kameramann. 2002 heirateten sie und wurden wenig später Eltern der Zwillinge Hazel und Phinnaeus (17) sowie Sohn Henry Daniel (15).

Im vergangenen Jahr feierte Hazel Moder ihr Red-Carpet-Debüt. Die damals 16-Jährige begleitete ihren Vater Danny Moder zu den Filmfestspielen in Cannes und posierte an seiner Seite für die Fotografen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert