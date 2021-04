Rolling-Stones-Star Ron Wood: Im Lockdown kam der Krebs zurück

Ron Wood hat zum zweiten Mal eine Krebserkrankung überstanden. Die Diagnose bekam er im Lockdown, wie der Rolling-Stones-Star nun verriet.

Ron Wood (73) hat während des Corona-Lockdowns erneut gegen eine Krebserkrankung gekämpft. Inzwischen gebe es aber Entwarnung. , dass bei ihm kürzlich kleinzelliger Krebs diagnostiziert wurde. Diese Art der Erkrankung tritt häufig in der Lunge auf, kann jedoch auch andere Bereiche des Körpers betreffen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Damit hat der Musiker den Krebs bereits zum zweiten Mal besiegen können. 2017 war bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert worden, ein Teil seiner Lunge musste damals bei einer Operation entfernt werden. Wood sagte der "Sun" nun über seine erneute Genesung von der Krebserkrankung, man müsse loslassen und akzeptieren, was man nicht ändern könne: "Was sein wird, wird sein, es hat nichts mit mir zu tun." Er fügte hinzu: "Alles, was ich tun kann, ist, in meiner Einstellung positiv zu bleiben, stark zu sein und dagegen anzukämpfen, und der Rest liegt bei einer höheren Macht."

Sechsfacher Vater

Ron Wood hat den Lockdown mit seiner Ehefrau Sally (43) und den gemeinsamen vierjährigen Zwillingstöchtern Gracie Jane und Alice Rose verbracht. Aus zwei vorangegangenen Ehen hat der britische Musikstar vier erwachsene Kinder.