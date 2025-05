Roland Kaiser gibt seltene Einblicke ins Familienleben

So privat zeigt sich Roland Kaiser selten. Der Schlagersänger hat drei Fotos von seinen entzückenden Enkelkindern in den sozialen Medien geteilt.

In der ersten Reihe eines Konzerts sitzen in der Regel besondere Menschen für einen Künstler. Eingefleischte Fans, die seit Jahren an der Seite der oder des Musikers sind, berufliche Weggefährten, enge Freunde oder die Familie. Bei einem Auftritt von Roland Kaiser (73) in Oberhausen nahmen seine Enkelkinder vor und hinter der Bühne Platz.

In der Rudolf-Weber-Arena unterhielt der Schlagersänger seine Fans mehr als drei Stunden mit Kult-Songs wie "Dich zu lieben" oder "Ich glaub, es geht schon wieder los". Auf Instagram ließ er den besonderen Abend seiner "Arena-Tournee" Revue passieren mit privaten Schnappschüssen, die mutmaßlich vor dem ausverkauften Konzert entstanden sind. Auf den Aufnahmen, die er auf seinem teilte, sind sein Enkelsohn und seine Enkeltochter zu sehen.

Zum einen führt der Musiker den kleinen Jungen durch die Räumlichkeiten, die sich hinter der Konzertbühne befinden. Auf einem weiteren Foto sieht man die beiden Kinder mit großen Kopfhörern auf den Ohren an den Tonreglern vor der Bühne und auf Klappstühlen sitzend bei den Proben vor Konzertbeginn. "Zu Besuch bei Opa in Oberhausen", betitelt Kaiser stolz die Bilder.

Seine Familie hat der Musiker auf Tour immer dabei

Derart persönliche Fotos aus seinem Familienleben hält der Musiker gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraus. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news bezeichnete Roland Kaiser Tourneen und die Livemusik jüngst als "Krönung meines Berufes". Ob er seinen Enkelkindern deshalb zeigen wollte, welchen Zauber ein Liveauftritt innehat? Zumal Tourneen für Kaiser eine Art Familiengeschäft sind. "Im internen Team bin ich mit meiner Frau unterwegs, die ebenfalls dafür sorgt, dass ich mich auf die Arbeit auf der Bühne konzentrieren kann", verrät er. Neben seiner Ehefrau Silvia Kaiser ist in der Regel auch seine Tochter Annalena Keiler dabei. Sie koordiniert die Aktivitäten ihres Vaters in den sozialen Medien.