Roger Waters hat mit 78 Jahren zum fünften Mal "Ja" gesagt

Roger Waters hat geheiratet. Der Mitgründer von Pink Floyd veröffentlichte mehrere Hochzeitsfotos in den sozialen Medien. Es ist seine mittlerweile fünfte Ehe.

Roger Waters hat im Alter von 78 Jahren seine Partnerin Kamilah geheiratet. Das bestätigte der britische Musiker nun in den sozialen Medien. der Mitgründer von Pink Floyd eine ganze Reihe an Hochzeitsfotos, die ihn zusammen mit der strahlenden Braut zeigen. Auf einer der Aufnahmen stehen die beiden zusammen mit einem Hund auf einem Steg und blicken sich verliebt in die Augen. Auf zwei anderen küssen sie sich innig.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kamilah ist die Richtige

"Ich bin so glücklich", kommentierte Waters und erklärte, dass er diesmal die Richtige gefunden habe. Für den 78-Jährigen ist es bereits die fünfte Hochzeit. Waters war zuvor vier Mal verheiratet, zuletzt von 2012 bis 2015. Wann genau die beiden sich nun das Jawort gegeben haben, ist nicht bekannt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Im Gespräch hatte Waters 2018 erzählt, dass er und seine Kamilah schon seit einigen Jahren zusammen sind. Damals sprach er bereits davon, dass er glücklich in der Beziehung sei. Kennengelernt habe er sie im Rahmen eines seiner Konzerte.