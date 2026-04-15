Roger Prinzen ist tot: Ex-Nürnberg-Trainer starb "plötzlich und unerwartet"

Trauer in der Fußballwelt: Der ehemalige Nürnberg-Trainer Roger Prinzen ist unerwartet gestorben. Er wurde nur 57 Jahre alt.

Trauer um den ehemaligen Trainer des 1. FC Nürnberg Roger Prinzen. Er starb am Montagabend im Alter von 57 Jahren "plötzlich und unerwartet". , für den Prinzen tätig war. Der frühere Bundesliga-Profi hinterlässt seine Frau Sonja sowie drei Kinder.

Fußballverein trauert um Roger Prinzen

Der Verein schrieb auf seiner Webseite: "Mit Roger Prinzen verliert der 1. FC Heidenheim 1846 nicht nur einen Fußballlehrer, eine geschätzte Führungskraft und einen leidenschaftlichen Förderer unserer Talente, sondern vor allem einen langjährigen Kollegen und Freund." Seit seinem Amtsantritt beim FCH im Sommer 2018 habe Roger Prinzen die sportliche Ausbildung im Nachwuchsbereich des Vereins "maßgeblich mitgeprägt" und die "erfolgreiche Entwicklung der Arbeit" im Nachwuchsleistungszentrum in den vergangenen acht Jahren vorangetrieben.

Karriere als Spieler und Trainer

Roger Prinzen war in seiner aktiven Karriere in der Bundesliga für die SG Wattenscheid 09 im Einsatz und spielte in der 2. Bundesliga für den SV Darmstadt 98, Hannover 96 und die SpVgg Greuther Fürth. Beim 1. FC Nürnberg war der einstige Abwehrspieler von 2013 bis 2016 Trainer der U21-Mannschaft. In der Saison 2013/14 übernahm er zweimal interimsweise die Profimannschaft der Franken. : "Diese Nachricht macht uns sehr betroffen: Der ehemalige #FCN-U21-Trainer Roger Prinzen ist plötzlich und unerwartet verstorben. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in diesem Moment bei seiner Familie und Freunden."