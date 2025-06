Rod Stewart und Penny Lancaster: Romantischer Trip zum Hochzeitstag

Rod Stewart und Penny Lancaster feiern ihren 18. Hochzeitstag mit einer ganz besonderen Reise: Von Paris, dem Ort ihrer Verlobung, ging es im legendären Venice Simplon-Orient-Express nach Portofino, wo sie sich 2007 das Jawort gaben.

Rod Stewart (80) und Penny Lancaster (54) haben ihren 18. Hochzeitstag mit einer besonderen Reise gefeiert. Wie das Model schildert, startete der gemeinsame Trip in Paris. In der französischen Hauptstadt hatte sich das Paar vor 20 Jahren verlobt. Mit dem Venice Simplon-Orient-Express ging es für den Musiker und seine Ehefrau dann nach Portofino. Am 16. Juni 2007 hatte sich das Paar an der italienischen Riviera das Jawort gegeben.

"Es ist einfach magisch", schwärmte Penny Lancaster zu einem Foto am Bahnhof, auf dem sie ihren Arm liebevoll um ihren Ehemann legt. Der Sänger zieht mit einer knallpinken Anzugjacke alle Blicke auf sich. In einer Instagram-Story zeigte sie sich zudem strahlend im Zug und schrieb: "Ein wahr gewordener Traum zu unserem Hochzeitstag."

So lernte sich das Ehepaar kennen

Die Liebesgeschichte von Rod Stewart und Penny Lancaster begann 1999 auf einer Feier. Berichten zufolge überredete eine Freundin Penny dazu, Stewart um ein Autogramm zu bitten. Sie stellte sich dann als Fotografie-Studentin vor - und bekam prompt den Job als Tour-Fotografin. Später rief der Musiker sie an und lud sie, , zum Dinner ein.

Stewart war damals schon sechsfacher Vater. Mit seiner Ex-Partnerin Susannah Boffey bekam er Tochter Sarah. Aus seiner Ehe mit Alana Stewart gingen Kimberly und Sean Stewart hervor. Mit dem ehemaligen Model Kelly Emberg hat er Tochter Ruby, mit Ex-Frau Rachel Hunter Tochter Renee und Sohn Liam. Zwei weitere Söhne bekam er mit Lancaster. Alastair Wallace wurde 2005 geboren, 2011 folgte Aiden Patrick.

Rod Stewart und seine Frau sind "immer noch sehr verliebt"

Auch nach fast 20 Jahren sind Stewart und Lancaster glücklich verheiratet. Im vergangenen Jahr sie seien "immer noch sehr verliebt ineinander". Das zeigten sie der Öffentlichkeit gleich zweimal eindrucksvoll. 2017 erneuerten sie zum zehnten Hochzeitstag ihr Eheversprechen, fünf Jahre später dann erneut, wie Medien berichteten.