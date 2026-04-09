Robert und Carmen Geiss schießen gegen verwöhnte Millionärs-Töchter: "Schlau sind sie nicht"

Über ihre Töchter verlieren Robert und Carmen Geiss nur selten ein schlechtes Wort. Doch jetzt sprechen sie Davina und Shania ihre Intelligenz ab. Die Geissens fällen ein hartes Urteil.

Robert (62) und Carmen Geiss (60) sind stolz auf ihre Töchter – und ihren bisherigen Weg. Längst sind Davina (22) und Shania (21) zu jungen Frauen herangewachsen und leben in eigenen Wohnungen in Monaco. Auch verdienen die Blondinen durch Influencer-Marketing und TV-Auftritte bereits ihr eigenes Geld. Umso mehr überraschen ihre Eltern jetzt mit einem harten Urteil.

Carmen und Robert Geiss urteilen über Töchter: "Schlau sind sie nicht"

In einer aktuellen Folge der Reality-Doku " " kehren Robert und seine Liebsten auf die Indigo Star zurück. Die 38 Meter lange Jacht befand sich in Renovierungsarbeiten und kann in Kürze wieder in See stechen. Nur Kleinigkeiten sind noch zu fixen – unter anderem auf dem Außendeck, wofür die Bodenhalterungen eines Tisches abgeschraubt werden müssen. Den Auftrag sollen Shania und Davina Geiss übernehmen, die mit der Aufgabenstellung jedoch nicht zurechtkommen. Ihre Eltern schauen verdutzt zu, bis Mutter Carmen direkt in die Kamera meint: "Meine Kinder sind nicht dumm, aber sie sind auch nicht schlau. Ja, schlau sind sie nicht."

Geiss-Töchter überfordert: Robert muss Hand anlegen

Robert Geiss kann seinen Augen nicht trauen. Dem Familienoberhaupt scheint nicht einzuleuchten, wie seine Töchter mit einer vermeintlich einfachen Aufgabe überfordert sein können. Er selbst bückt sich und kriecht unter den Tisch, um die Bodenhalterungen zu lockern. Innerhalb weniger Sekunden hat der 62-Jährige die Aufgabe erledigt. Shania fragt, warum ihr Vater nicht schon vorher Hand anlegte und fügt lachend hinzu: "Damit wir nicht so blöd dabei aussehen."

Beliebt und unterhaltend: Familie Geiss. © imago/kolbert-press

Kein Talent? Geissens machen fiese Bemerkung über Töchter

In einer anderen Szene unterhalten sich die Geissens mit einer befreundeten Familie, die kurz zuvor die Jacht betreten hat. Sie sprechen darüber, dass Talent vererbbar sei. "Sieht man doch bei uns", meint Shania. Vater Robert legt im Einzelinterview Widerspruch ein: "Von welchem Talent spricht sie?" Sarkastisch merkt er an: "Bisher haben sie sich richtig Mühe gegeben, ihr Talent zu verstecken." Auch seine Frau kann sich eine fiese Bemerkung nicht verkneifen: "Momentan bin ich noch am Überlegen, welche guten Gene wir weitergegeben haben. Auf jeden Fall mal die Schönheit."

"Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm"

Kleine Neckereien sind bei den Geissens keine Seltenheit. Wenn Robert und Carmen an ihren Töchtern etwas aussetzen, nehmen Davina und Shania dies locker auf. So auch in der aktuellen Folge – die Blondinen kichern vor sich hin und kontern gewohnt schlagfertig. "Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm", betont Davina lächelnd.

Die 22-Jährige und ihre Schwester glauben nicht, auf den Kopf gefallen zu sein. Davina und Shania Geiss genossen eine gute Bildung – die jungen Damen besuchten die renommierte International School of Monaco. 2021 und 2022 machten sie auf der Privatschule erfolgreich ihr Abitur.