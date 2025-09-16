AZ-Plus

Robert Redford im Alter von 89 Jahren gestorben

Robert Redford ist tot. Die Schauspiel- und Regielegende starb im Alter von 89 Jahren. Das berichten US-Medien.
AZ/spot on news |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren gestorben.
Robert Redford ist im Alter von 89 Jahren gestorben. © imago images/Newscom/GDA
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Robert Redford (1936-2025) ist tot. Der Schauspieler, Regisseur und Mitbegründer des Sundance Film Festivals starb am frühen Dienstagmorgen in seinem Haus im US-Bundesstaat Utah. Das berichtet die "New York Times" und bezieht sich dabei auf ein Statement einer Sprecherin. Demnach sei der Hollywoodstar friedlich im Schlaf gestorben. Eine genaue Todesursache wurde nicht genannt. Redford wurde 89 Jahre alt.

Mehr als nur ein Schauspieler

Redford war nicht nur als charmanter Leinwandstar berühmt, sondern auch als Oscar-prämierter Regisseur, dessen Filme oft dazu beitrugen, dass die USA sich selbst und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen besser verstehen konnten. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen "Zwei Banditen", "Der Clou" und "Jenseits von Afrika". Für sein Regiedebüt "Eine ganz normale Familie" erhielt er den Oscar. 2002 wurde er mit dem Ehrenoscar für sein Lebenswerk geehrt.

Abseits der Kamera setzte er sich leidenschaftlich für Umweltschutz ein und förderte die unabhängige Filmbranche durch das von ihm gegründete Sundance Film Festival. Redford war seit 2009 mit der deutschen Malerin Sibylle Szaggars liiert, mit der er seit 1996 liiert war. Aus erster Ehe hatte der Schauspieler vier erwachsene Kinder und insgesamt sieben Enkelkinder.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.