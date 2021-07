Robby Naish surft auf Münchner Eisbachwelle

Der kalifornische Surfer-Star Robby Naish (58) hat sich am Dienstag in München unter die Freizeitsurfer auf dem Eisbach im Englischen Garten gemischt. Der Sportler, der im Windsurfen 24 Weltmeistertitel erreicht hat - den ersten bereits im Alter von 13 Jahren - war in München zu Gast, um seine Dokumentation "The Longest Wave" vorzustellen.

06. Juli 2021 - 16:00 Uhr | dpa

Der amerikanischer Surfer Robert „Robby“ Staunton Naish. © Markus Scholz/dpa/Archivbild

München Am Eisbach reihte er sich einem Augenzeugen zufolge unauffällig und ganz selbstverständlich in die Warteschlange der Freizeitsportler ein. Naish, der sehr gut deutsch spricht, plauderte mit den Surfern und stieg auch mehrmals selbst auf sein Brett. Dafür gab es dann auch Applaus der Schaulustigen. Die Eisbachwelle im Englischen Garten ist international bekannt und das Surfen dort offiziell erlaubt. Allerdings empfiehlt die Stadt München, sich dort nur als geübter Surfer auf ein Board zu stellen. © dpa-infocom, dpa:210706-99-280399/3