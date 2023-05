Robbie Williams zeichnet lustige Diät-Comics

Bereits vor einem Jahr sorgte Superstar Robbie Williams mit einer Ausstellung eigener Gemälde für Aufsehen. Nun scheint er auf schräge Comic-Kunst umzusteigen.

Im Mai 2022 zeigte sich Sänger Robbie Williams (49) von einer kreativen Seite, die zuvor niemand von ihm erwartet hätte. Zusammen mit seinem "Kreativpartner" Ed Godrich präsentierte er erstmals eine Reihe großformatiger Gemälde, die er während der Corona-Pandemie in seiner Garage gemalt hatte. Die Ausstellung fand in den noblen Räumen des traditionsreichen Auktionshauses Sotheby's in London statt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Früher waren es Kokain und Stripperinnen - jetzt ist es das Malen"

In einem erklärte er seinerzeit, dass die Beschäftigung mit Malerei für ihn einen Weg darstelle, seine psychischen Probleme in den Griff zu bekommen. "Ich würde definitiv sagen, dass ich viel Zeit damit verbringe, mich nicht mit Radio Rob auseinandersetzen zu müssen", erläuterte er dort in Bezug auf die selbstzerstörerischen Tendenzen in seinem Kopf. "Es ist sicherer für mich, hier draußen zu sein und das zu tun, als da drinnen."

In den vergangenen Jahren habe er es endlich geschafft, seinem vorherigen Rockstar-Lifestyle zu entkommen: "Früher waren es Kokain und Stripperinnen - jetzt ist es das Malen".

Komische Comic-Kunst auf Instagram

Nach der Malerei scheint sich der Allround-Künstler nun auch dem Zeichnen von Comics zugewendet zu haben. veröffentlichte er zwei Zeichnungen, mit der Ankündigung, weitere folgen zu lassen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

In einem dieser skurrilen Comics spielt er offensichtlich auf das strenge Diät-Programm an, das er sich zur Vorbereitung auf seine diesjährige Tournee auferlegt hat. Auf der Zeichnung ist eine Siegertreppe abgebildet, wie man sie von Sportveranstaltungen kennt, mit spindeldürren weiblichen Strichmännchen auf den drei Stufen. Darüber prangt der ironische Titel des Werks, "She came first at the Ozempics" ("Sie wurde Erste bei den Ozempischen Spielen").

Der Hintergrund: Bei Ozempic handelt es sich um ein Diabetes-Medikament, das allerdings auch als neues Diät-Wundermittel gehandelt wird.