Robbie Williams: Wie die Mond-Frau den Unzähmbaren bändigte

Robbie Williams und Ayda Field feiern ihren 15. Hochzeitstag. Dabei deutet lange Zeit nichts im Leben des Popstars auf ein solches Jubiläum hin. 2006 lud er Ayda Field zu einem Date ein - und beide erlebten einen magischen Couch-Moment, der ihr Leben verändern sollte.

Dieser Fingerzeig hat sein ganzes Leben verändert. 2006 lädt Welt-Star Robbie Williams (51) eine dunkelhaarige Schönheit in sein Apartment in Beverly Hills ein. Gemeinsame Freunde haben das Blind Date vermittelt. Während ein Gespräch auf einer Couch bei dem anschließenden Besuch einer Party zunächst eher schleppend verläuft, erscheint ihm von oben eine große Hand. Deren Zeigefinger deutet unmissverständlich auf die Frau neben ihm und gibt ihm zu verstehen: "This one!" Die ist es! So beschreibt Robbie Williams Jahre später , wie ihm das Schicksal nahelegte: Greif endlich zu, sie ist die Richtige für dich! Vier Jahre später heiraten beide. Am 7. August begehen Ex-Monogamie-Muffel Robbie Williams und Ayda Field Williams (46) ihren 15. Hochzeitstag.

"Couch-Moment" aus dem Nichts

Den Augenblick tiefer Verbundenheit inmitten ihres ersten Dates nennen beide heute noch liebevoll ihren "Couch-Moment". "Ich hatte das Gefühl, ich würde diese Frau schon immer kennen", so Williams über den magischen Augenblick zwischen beiden. Dabei deutete nichts darauf hin, dass Williams sich je auf eine klassische Ehe mit Haus und Kindern einlassen würde. 2006 war der Ex-Take That-Star weltweit so bekannt wie nur wenige Sänger neben ihm. Der Haken: Glücklich war Robbie - wieder einmal - nicht. Wie so oft in seinem Leben fraßen die "Dämonen", wie er sie nennt, seine Freude über Popularität und beruflichen Erfolg auf. Alkohol- und Tablettensucht, Depressionen, bulimische Anfälle und andere Konsorten gingen in Robbie Williams' Körper und Seele ein und aus. Sie hausten bei ihm wie gute alte Kumpels, die nicht mehr zu klingeln brauchen, sondern einen eigenen Schlüssel haben.

"Bin froh, dass mein Herz entschieden hat."

Frauen liebten ihn, weil er sie mit seiner kindischen Art im Sturm eroberte. Frauen verließen ihn, weil er ihnen zu kindisch und unberechenbar war. Robbies Zwischenbilanz las sich damals in etwa so: Auf der Bühne war er der Superstar, abseits der Verlierer wie aus dem Bilderbuch. Er hatte es sich gründlich versaut mit sich und seiner Umwelt. Robbie-Land war unregierbar geworden, ein verseuchter, einsamer Planet auf zwei Beinen. Irgendwie logisch, dass die einzig mögliche Rettung ganz weit draußen kommen musste, wenn auch aus demselben Sonnensystem: nämlich vom Mond. US-Schauspielerin Ayda Field ist halbtürkischer Abstammung väterlicherseits. Aus dem Türkischen übersetzt bedeutet ihr Vorname Ayda: vom Mond. Was ganz und gar nicht heißen soll, dass sie Robbie Williams unter naiven Vorzeichen datete. Vielmehr hatte auch sie eine Vision: "Ich sah riesige Warnzeichen um ihn herum schweben. Aber manchmal ist es besser, diese Dinge zu ignorieren. Ich musste mich auch auf unschöne Seiten einlassen. Heute bin ich froh, dass mein Herz entschieden hat."

Überraschungshochzeit im Bond-Stil

Trotz allem Paar-Glück übernahmen 2007 Robbies Dämonen noch einmal das Ruder. Mit der Erfahrung unzähliger Affären schien sich der britische Entertainer innerlich gegen eine langfristige Beziehung zu sträuben. Kurzerhand teilte er Ayda 2007 mit, sich in Behandlung in eine Entzugsklinik zu begeben, und beendete die Beziehung mit ihr. Mehrere On-Off-Episoden später machte er ihr 2009 schließlich einen Heiratsantrag, der zur Verlobung und am 7. August 2010 schließlich zur Trauung führte - natürlich auf die Robbie-Art. Der "Millenium"-Sänger und seine Verlobte luden Freunde auf ihr Anwesen in Beverly Hills ein - angeblich, um eine James Bond-Party im "Casino Royale"-Szenario zu feiern. Geheimagenten-Fan Robbie erschien im schwarzen Smoking mit "Bond-Girl" Ayda in Weiß an seiner Seite. Erst kurz vor der Trau-Zeremonie erfuhren die überraschten Gäste vom wahren Grund der Einladung: der Heirat zwischen dem Pop-Star und der Schauspielerin.

"Haus aus Beton gebaut"

Fünfzehn Jahre und vier gemeinsame Kinder später hat Ayda Field den einst unzähmbaren Robbie Williams mit all seinen Dämonen im Gepäck mehr als gezähmt. Sie hat sein Leben verändert: "Ich habe tiefe Wurzeln geschlagen, wo zuvor nur Chaos herrschte. Und dieses kleine Schweinchen, das zuvor nur ein Haus aus Stroh gebaut hat, hat nun ein Haus aus Beton gebaut, das fest an seinem Platz steht. Und obwohl das Haus nicht unempfindlich gegen Wind und Sturm ist, bleibt es dennoch stehen. Das ist der Unterschied", so Williams im Januar . Doch was ist Aydas Erfolgsrezept?

Bei gemeinsamen Auftritten fällt auf, dass beide denselben britischen Humor teilen, auch wenn sie US-Bürgerin ist. 2016 beichtet sie als Panel-Mitglied der britischen ITV-Talkshow , Robbie gelegentlich einen Orgasmus vorgespielt zu haben. Daraufhin eilt er aus der Garderobe, um mit ihr vor laufender Kamera über dieses Thema zu scherzen - und alles löst sich in Wohlgefallen auf. Im selben Format gesteht sie , wie sehr sie es mitnahm, seine Filmbiografie "Better Man" anzusehen - und zeigt sich dadurch empathisch und verzeihend. Sie lässt ihn gewähren, ohne die Zügel aus der Hand zu geben. Sie lässt ihn die Sonne sein und bleibt doch ganz sein magischer Mond. Dafür hat er ihr und den gemeinsamen Kindern Teddy (12), Charlie (10), Coco (6) und Beau (5) seinen Hit "Love my Life" gewidmet. Darin heißt es: "Ich liebe mein Leben, ich bin stark, ich bin schön, ich bin frei." Heute feiern Robbie und Ayda ihren 15. Hochzeitstag. Wahrscheinlich denkt sich Robbie mit den Kids Robbie-typische Späße für seine Frau aus. Und Ayda blickt zufrieden auf alle und alles mit ihrem Lächeln von ganz oben.