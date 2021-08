Robbie Williams und Ayda Field: Witzige Tanzeinlage zum Hochzeitstag

Sänger Robbie Williams und seine Frau, Schauspielerin Ayda Field, posten anlässlich ihres elften Hochzeitstages ein lustiges Tanzvideo aus dem Urlaub.

Der britische Sänger Robbie Williams (47) und seine Ehefrau, US-Schauspielerin Ayda Field (42), gaben sich im August 2010 das Jawort. Zur Feier ihres elften Hochzeitstages postete die 42-Jährige aus dem Urlaub, auf dem die beiden bei einem verrückten Tanz zu einem David-Guetta-Remix von "Love Tonight" zu sehen sind. Beide tragen Freizeitkleidung, sie verzichtet auf Make-up und zeigt sich mit lockerer Wallemähne.

"Beste Zeit mit bestem Kumpel"

Den Clip kommentiert sie mit liebevollen Zeilen an ihren Mann: "Am 7. August 2010 haben wir uns das Jawort gegeben... und 11 Jahre später habe ich immer noch die beste Zeit mit meinem besten Kumpel... in Liebe, in Harmonie und im Takt. ALLES GUTE ZUM JAHRESTAG BOOZY", so Ayda Field.

Robbie Williams und Ayda Field sind seit 15 Jahren ein Paar. Gemeinsam haben sie inzwischen die vier Kinder Theodora (8), Charlton (6), Colette (2) und Beau (1).